Британским компаниям запретят предоставлять товары или услуги Путину и Лаврову

ЛОНДОН, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство Великобритании введет запрет для британских компаний на предоставление товаров и услуг президенту России Владимиру Путину и министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову после начала Москвой специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в опубликованном в пятницу вечером заявлении МИД Соединенного Королевства.

Новые санкции против России и переговоры о переговорах. Что происходит вокруг Украины

"В рамках новых санкций, затрагивающих персонально Путина и Лаврова, будут немедленно заморожены [их] любые британские активы, а компаниям Великобритании будет запрещено предоставлять им товары, услуги или счета в будущем", - сказано в сообщении. Британский МИД указал, что Путин и Лавров "заблокированы от любого будущего бизнеса в Соединенном Королевстве".

"Новые санкции посылают четкий сигнал, что ничего и никто не исключается. Эти меры отражают ужас и серьезность того, что наделали Путин и его режим, нарушив территориальную целостность суверенной страны путем незаконного и неоправданного вторжения", - утверждала глава Форин-оффиса Лиз Трасс. В заявлении подчеркивается, что рестрикции в отношении Путина и Лаврова стали "частью британского карательного режима санкций, направленного на ослабление экономики и военной инфраструктуры России".

Британские санкции

В четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о введении против России нового пакета санкций в связи с российской операцией на Украине. В частности, рестрикции были применены в отношении ВТБ, Ростеха, Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Ростех), Объединенной судостроительной корпорации, "Уралвагонзавода" (входит в Ростех). Кроме того, авиакомпании "Аэрофлот" было запрещено совершать рейсы в Соединенное Королевство. Лондон также установил лимит на размер денежных средств, которые граждане РФ могут хранить на счетах в британских банках: он составит £50 тыс. ($66,8 тыс.).

Ограничительные меры, которые предполагают заморозку активов, были введены в отношении заместителя президента - председателя правления ВТБ Дениса Бортникова - сына директора ФСБ России Александра Бортникова, председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова, члена правления "Сибура" Кирилла Шамалова, генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря и председателя правления "Новикомбанка" (опорного банка госкорпорации "Ростех") Елены Георгиевой.

Также был запрещен экспорт высокотехнологичного оборудования в РФ. Кроме того, российские банки не смогут осуществлять платежи в фунтах и долларах. Джонсон добавил, что "российским государственным и частным компаниям запретят привлекать средства в Великобритании, также будет введен запрет на операции с их ценными бумагами и выдачу им кредитов".

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.