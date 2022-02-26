Блинкен обсудил с коллегой из Южной Кореи санкции на экспорт в Россию

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в пятницу с министром иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ёном детали ограничения экспорта продукции в Россию. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Госсекретарь Блинкен обсудил детали заявления президента [США Джо] Байдена о дополнительных жестких санкциях и новых ограничениях на то, что может быть экспортировано в Россию, и вновь подчеркнул важность сотрудничества с союзниками и партнерами для введения жестких издержек и последствий для Москвы. Госсекретарь поблагодарил министра иностранных дел Чон [Ый Ёна] за решительное осуждение Республикой Корея нападения России на Украину и обязательство президента Мун [Чжэ Ина] присоединиться к санкциям международного сообщества, а также за скоординированные усилия по обеспечению стабильности нефтяных и энергетических рынков", - утверждал дипломат.

Руководитель американского внешнеполитического ведомства также обсудил по телефону ситуацию на Украине с коллегами из Австралии, Бразилии, Канады и Японии. Глава Госдепа, в частности, поблагодарил японского министра иностранных дел Ёсимаса Хаяси за введение санкций в отношении России, а также за "усилия Японии по содействию созданию коалиции партнеров, которые представляют более половины мировой экономики, для усиления совместного воздействия ответных мер". В разговоре с бразильским министром иностранных дел Карлусом Альберту Франку Франса Блинкен подчеркнул, что "Бразилия и Соединенные Штаты как демократические партнеры и члены Совета Безопасности ООН обязаны действовать сообща для обеспечения мира и безопасности во всем мире".

Госсекретарь в беседе с главой канадского МИД Мелани Жоли "дал высокую оценку тесной координации Канады в отношении решительного реагирования на санкции и безоговорочной поддержки Украины". Австралийский министр иностранных дел Марис Пейн и Блинкен "договорились продолжать координировать свои действия с союзниками и партнерами по всему миру, чтобы ввести новые серьезные издержки для обеспечения того, чтобы виновные в России были привлечены к ответственности за свои действия".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.