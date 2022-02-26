Власти Крыма надеются, что на фоне ужесточения санкций в регион придут материковые банки

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма рассчитывают, что ужесточение западных санкций в отношении России пойдет на пользу республике - на полуострове начнут работать материковые банки, сообщил в субботу в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

"Ужесточение санкционного режима может в некотором смысле пойти на пользу Крыму. В частности, мы надеемся, что на полуостров придут крупные игроки банковского сектора, которые не работали в регионе, опасаясь санкций. Надеюсь, что теперь, когда санкции все равно ввели, им ничего не помешает", - написал Аксенов.

Он отметил, что "Крым дает наглядный пример успешного развития в условиях санкций". "За восемь лет под санкциями для крымчан сделано больше, чем за четверть века в составе Украины, когда никаких санкций не было", - добавил Аксенов.

ЕС ввел в пятницу вечером блок жестких персональных и секторальных экономических ограничений в адрес России за ее отказ прекратить военную операцию на Украине до достижения поставленных целей. В черный список включены президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров в числе 98 российских чиновников, депутатов и силовиков, а также представителей командного состава белорусской армии. Санкции также введены в отношении 64 ключевыъ российских государственных и промышленных структур, в частности, в оборонном, энергетическом, секторе, а также против четырех банков. Предполагается ограничить с 12 апреля доступ правительства, Центробанка России, Альфа-банка, "Открытия", банка "Россия" и Промсвязьбанка к европейскому рынку капитала.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.