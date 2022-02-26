В Альфа-банке заявили, что санкции ЕС против него не отразятся на привычной работе

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Санкции, которые ЕС ввел против Альфа-банка, не отразятся на его привычной работе. Платежи по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, валютные переводы проходят без ограничений, сообщила в субботу пресс-служба банка.

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"Альфа-банк работает как обычно. Ограничения не коснулись привычной работы Альфа-банка: платежи по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, валютные переводы проходят без ограничений, мобильное приложение и отделения работают в стандартном режиме", - отметили в кредитной организации.

В пресс-службе пояснили, что единственное ограничение заключается в том, что банк временно не сможет выпускать новые еврооблигации или размещать выпуски акций. "Но Альфа - банк - непубличная компания, поэтому ограничения по выпуску акций, по сути, не касаются компании", - уточнили в банке.

Совет ЕС принял решение ограничить с 12 апреля доступ правительства, Центробанка России, Альфа-банка, "Открытия", банка "Россия", Промсвязьбанка и других кредитных организаций к европейскому рынку капитала в связи с российской спецоперацией на Украине.

Им запрещено размещать, продавать, покупать или иным образом использовать ценные бумаги и иные кредитные инструменты, выпущенные после 12 апреля 2022 года.