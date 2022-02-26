В банке "Открытие" заявили, что санкции ЕС не окажут существенного влияния на его работу

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Объявленные Евросоюзом санкции в отношении российского банка "Открытие" не окажут существенного влияния на деятельность кредитной организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

"Санкции ЕС не окажут существенного влияния на деятельность банка "Открытие" и компаний группы. Банк продолжает работать в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

В банке подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий. "У нас есть большой запас капитала, ликвидности, наличных, в том числе в иностранной валюте. Банк располагает всеми необходимыми технологическими возможностями для бесперебойной работы", - добавили в пресс-службе.

Совет ЕС принял решение ограничить с 12 апреля доступ правительства, Центробанка России, Альфа-банка, "Открытия", банка "Россия", Промсвязьбанка и других кредитных организаций к европейскому рынку капитала в связи с российской спецоперацией на Украине. Им запрещено размещать, продавать, покупать или иным образом использовать ценные бумаги и иные кредитные инструменты, выпущенные после 12 апреля 2022 года.

Ранее в отношении "Открытия" объявили санкции США. После этого банк предупредил клиентов о возможных проблемах при оплате картами банка за рубежом. Однако в целом ограничения не окажут существенного влияния на деятельность кредитной организации, заверили в "Открытии".