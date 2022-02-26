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Военная операция на Украине

Испания поддерживает идею отключения РФ от системы SWIFT

Главы государств и правительств ЕС ранее провели в Брюсселе экстренную встречу, на которой утвердили второй пакет персональных и экономических санкций против РФ из-за проведения военной операции на Украине

МАДРИД, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Испании поддерживают возможность отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT в рамках антироссийских санкций стран Европейского союза из-за Украины. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в субботу в МИД королевства.

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По данным ведомства, Мадрид "поддерживает [возможное] применение" меры.

Главы государств и правительств Евросоюза провели в Брюсселе в ночь на пятницу экстренную встречу, на которой утвердили второй пакет персональных и экономических санкций против РФ из-за проведения военной операции на Украине. В числе новых ограничений обсуждалась возможность отключения России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Теги
УкраинаИспанияРоссияВоенная операция на Украине
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