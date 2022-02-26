Reuters: в Елисейском дворце допускают решение по SWIFT в России в ближайшее время

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Решение о дальнейшем использовании системы межбанковских платежей SWIFT в России может быть принято в скором времени. Об этом сообщает в субботу агентство Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Собеседник агентства отметил, что в настоящий момент ни одна страна ЕС не выступает против отключения данной системы для российских финансовых учреждений. Тем не менее переговоры еще продолжаются.

Ранее управляющий одного из центральных банков еврозоны на условиях анонимности сообщил Рейтер, что решение об отключении России от SWIFT будет принято в течение нескольких дней. Собеседник агентства также назвал эти меры "абсолютно" необходимыми.

Главы государств и правительств Евросоюза провели в Брюсселе в ночь на пятницу экстренную встречу, на которой утвердили второй пакет персональных и экономических санкций против РФ из-за проведения военной операции на Украине. В числе новых ограничений обсуждается возможность отключения России от SWIFT.