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Санкции в отношении России
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В ЦБ заявили, что имеют все необходимые ресурсы для обеспечения работы финсистемы

Банк России намерен непрерывно предоставлять российским банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Банк России располагает всеми необходимыми ресурсами и инструментами, чтобы поддержать финансовую стабильность и обеспечить операционную непрерывность работы финансового сектора, сообщается в пресс-релизе регулятора.

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"Банк России располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора. Банк России будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях. Аукцион РЕПО "тонкой настройки" в понедельник будет проведен на безлимитной основе, с полным удовлетворением всех поступивших от банков заявок", - сообщил регулятор.

Отмечается, что для максимального покрытия возможной потребности банков в текущей ликвидности Банк России существенно расширит ломбардный список.

Средства клиентов

В регуляторе подчеркнули, что все средства на счетах клиентов в российских банках находятся в сохранности и доступны для получения в любой момент времени. Банковские сервисы также работают в обычном режиме.

"Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени. Банковские сервисы предоставляются в обычном режиме. Банковские карты всех банков на территории России также продолжают работать нормально", - отмечается в сообщении регулятора.

Передача финансовых сообщений внутри РФ 

Передачу финансовых сообщений внутри России обеспечивает Система передачи финансовых сообщений (СПФС), сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

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"Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России", - говорится в сообщении регулятора.

Система передачи финансовых сообщений Банка России - аналог системы международных расчетов SWIFT - представляет собой альтернативный канал передачи электронных сообщений по финансовым операциям и гарантирует бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри страны, так и за ее пределами.

Банк России запустил в тестовом режиме СПФС в 2014 году. Система может передавать данные в формате SWIFT, однако не зависит от его каналов. В 2017 году СПФС заработала в полном объеме, осуществляя передачу сообщений о транзакциях в любых валютах. Первоначально она была предназначена только для внутрироссийских пользователей, но к апрелю 2021 года к ней подключилось более 20 белорусских банков, армянский Аршидбанк и киргизский Банк Азии. Также доступ к ней имеют дочерние структуры крупных российских банков в Германии и Швейцарии. Ведутся переговоры о расчетах по СПФС с Китаем. К настоящему времени в системе участвуют 399 пользователей. В 2020 году ежемесячный трафик СПФС составил 2 млн сообщений, доля системы во внутрироссийском обмене финансовыми данными составила 20,6%, опередив SWIFT.

В декабре 2021 года начальник управления развития и регулирования национальной платежной системы Банка России Денис Барышков заявил, что в числе подключенных пользователей к системе передачи финансовых сообщений - 38 зарубежных участников из девяти стран. Тогда же он сообщил, что все белорусские банки подключены к российской системе передачи финансовых сообщений.

Меры Банка России

Центробанк за последние дни объявил о комплексе мер поддержки финансовой стабильности и бесперебойной работы финансовой системы.

22 февраля регулятор разрешил банкам временно при расчете обязательных нормативов использовать курс валют на 18 февраля этого года. Также финансовые организации получили право отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года, говорится в сообщении регулятора.

24 февраля Банк России для стабилизации на финансовом рынке принял решения начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список и проводить операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.

25 февраля ЦБ объявил новый пакет мер поддержки финансового сектора, в числе которых послабления для системно значимых банков по нормативу краткосрочной ликвидности, приостановка действия ограничения на полную стоимость потребительского кредита и перенос выплаты дивидендов. Также ЦБ при применении нормативных актов зафиксировал рейтинги кредитоспособности банков, присвоенные иностранными рейтинговыми агентствами, на 1 февраля 2022 года, сообщил регулятор.

О возможных новых санкциях

В субботу вечером глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила, что Евросоюз вместе с США, Великобританией и Канадой намерен отключить некоторые российские банки от SWIFT, а также заморозить активы ЦБ РФ и запретить российским бизнесменам использовать активы на рынках стран, поддерживающих эту меру.

Геополитическая ситуация

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Западные страны в ответ на действия российских властей ввели санкции - как персональные, так и секторальные, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ.

О SWIFT

SWIFT - международная система передачи межбанковских платежей. Названа в честь одноименного "Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций" (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), которое является ее оператором. Система позволяет осуществлять быстрый и защищенный обмен данными о переводах средств, платежах и обмене ценными бумагами по специальной сети SWIFTNet, работающей по тому же принципу, что и интернет. В отличие от платежных систем (Visa или MasterCard) осуществляет только транспорт сообщений о переводах и используется на межбанковском уровне.

С 1995 года интересы российских пользователей сети представляет Российская национальная ассоциация SWIFT ("Россвифт"). По состоянию на 29 апреля 2021 года в России системой SWIFT пользуются почти 300 банков (более половины от общего числа зарегистрированных в России кредитных учреждений) - по числу пользователей РФ уступает только США. К середине 2010-х годов на долю России приходилось около 0,8% от общего числа транзакций в системе. При этом доля SWIFT во внутрироссийских расчетах еще пять лет назад превышала 80%, но к настоящему времени упала до 20%.

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