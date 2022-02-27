В Думе заверили, что основные сервисы в России работают бесперебойно

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Все основные сервисы в России в настоящее время работают бесперебойно. Гражданам важно не поддаваться панике, на которой стремятся заработать валютные брокеры, сообщил замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин ("Единая Россия").

"Основные сервисы сейчас работают бесперебойно - граждане могут снять необходимые наличные со своих счетов. Кроме четырех банков, попавших под санкции, в остальных банках все сервисы, в том числе завязанные на Apple Pay и Google Pay, работают", - приводит слова Горелкина пресс-служба единороссов.

Он отметил, что в России уже успешно работает Система передачи финансовых сообщений (СПФС). "Она способна эффективно заместить SWIFT. Наши граждане внутри страны могут также продолжать себя чувствовать комфортно и безопасно", - подчеркнул депутат.

По его словам, в субботу в интернете "активно распространялись слухи, что нужно отключить обновления на устройствах Apple". "Но я хочу напомнить, что Apple - одна из компаний, которая работает в рамках закона о "приземлении" иностранных платформ в нашей стране. Компания выполнила все условия. У них есть юридические лица и офис в России, которые отвечают за цифровые сервисы и гаджеты. Российский офис Apple, по моим данным, не подтверждает какие-то алармистские решения, которые распространялись вчера в сети", - сказал Горелкин.

"Еще раз хочу подчеркнуть: все основные сервисы на территории нашей страны работают, и граждане могут ими пользоваться. Валютные скачки кратковременны, и курс будет стабилизирован. Валютные спекулянты будут сейчас на этом зарабатывать, стимулируя панику. А решения, принятые на эмоциях, всегда неправильные", - подчеркнул депутат.

Он отметил, что санкции Евросоюза и США являются большим вызовом для всех россиян, но и открывают новые возможности. "Сейчас для нас это возможность нарастить объемы отечественных разработок, отечественного программного обеспечения. Россия - это большой перспективный рынок, и иностранный бизнес заинтересован оставаться и работать на этом рынке. Уверен, и в условиях западных санкций иностранные игроки найдутся", - заключил Горелкин.

О санкциях

Ранее Центробанк РФ предупредил, что карты, выпущенные подпавшими под западные санкции банками, работают и будут работать на всей территории России без ограничений. При этом клиенты банков, попавших под блокирующие санкции (группы "ВТБ", Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, "Открытия"), не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг в странах, поддерживающих санкции. Также карты этих банков не смогут использоваться с сервисами Apple Pay, Google Pay.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ. В частности, были введены блокирующие санкции против ВТБ, банка "Открытие", Совкомбанка и Новикомбанка. Также под ограничительные меры США и ЕС попали Промсвязьбанк и АБ "Россия".