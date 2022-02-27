В Совфеде видят ресурсы для нейтрализации эффекта санкций в политике импортозамещения

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Политика импортозамещения и развития собственной промышленности, в частности радио- и микроэлектроники, призвана нейтрализовать эффект от санкций, объявленных в связи с военной операцией России на Украине, заявил ТАСС в воскресенье зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

"Это нечистоплотная конкуренция, последовательная линия, в первую очередь, США, по выдавливаю конкурента с международных рынков. Эта линия последовательно реализуется уже многие годы, мы к этому привыкли, адаптировались. Политика импортозамещения, развития собственной промышленности призвана в том числе компенсировать, нейтрализовать эти санкции. Мы сейчас очень много работаем над развитием электроники, микроэлектроники, радиоэлектроники, серьезный прогресс здесь уже есть", - пояснил Долгов.

По его словам, независимо от военной операции на Украине западные страны в любом случае готовили ужесточение санкций, прежде всего в области высокотехнологического сектора. Сенатор отметил, что эти санкции также являются попыткой дать возможность заработать американским компаниям, "подвинув" с рынков и европейских конкурентов. "Зачастую американцы не перекрывают какие-то направления сотрудничества и экономических отношений с Россией, которые при этом заставляют перекрыть европейцев. Это означает, что американские компании зарабатывают, а европейские - прогорают. То есть это еще и линия со стороны США по задавливанию своих европейских конкурентов с помощью антироссийских санкций", - заявил Долгов, приведя в пример запрет Евросоюза на продажи в Россию новых гражданских самолетов и комплектующих для них.

Как считает Долгов, на самом деле, санкции направлены против рядовых российских граждан, "это совершенно очевидно". Комментируя запрет ЕС на поставку гражданских самолетов и комплектующих для них в РФ, Долгов отметил, что западные страны готовы поставить под угрозу безопасность как россиян, так и европейцев, так как "граждане европейских государств пользуются и будут пользоваться услугами российских авиакомпаний".

Санкции ЕС

ЕС ввел жесткие финансовые и технологические секторальные ограничения против 64 ключевых структур России, включая Администрацию президента, Министерство обороны РФ, Службу внешней разведки (СВР) и другие государственные организации, а также компании военно-промышленного, энергетического, авиастроительного и финансового секторов РФ.

Под санкции попали "Оборонпром" и "Рособоронэкспорт", такие ведущие промышленные компании России как "Сухой", "Туполев", ракетно-космический центр "Прогресс", "Калашников", "Ростех", "Алмаз-Антей", "Уралвагонзавод", РЖД, "Камаз", "Совкомфлот", "Севмаш", "Ростех-Азимут", Объединенная судостроительная компания и другие.

ЕС серьезно ограничил доступ этих структур к рынку капитала и любым видам финансовых услуг, запретил предоставление им технической помощи и торговлю с ними продукцией и технологиями военного или двойного назначения, а также технологиями и оборудованием для добычи нефти на шельфе и в полярных широтах. Кроме того, ЕС принял обширный список высокотехнологической продукции, в частности систем связи, электроники, полупроводников, авиационных и космических компонентов, запрещенных для поставок в Россию.