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Санкции в отношении России

Белый дом приветствует решение Японии присоединиться к отключению банков РФ от SWIFT

США продолжат тесно сотрудничать с руководством Японии, чтобы "наложить дополнительные серьезные издержки"

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Белый дом в воскресенье приветствовал решение Японии присоединиться к санкциям стран Запада, в том числе в вопросе отключения российских банков от международной межбанковской системы SWIFT.

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"После заявления Японии все страны Группы семи поддерживают отключение ряда российских банков от SWIFT, ограничения в отношении ЦБ РФ, а также санкции против ключевых российских лидеров, в том числе президента [РФ Владимира Путина]", - говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что США продолжат тесно сотрудничать с руководством Японии, чтобы "наложить дополнительные серьезные издержки и сделать выбранную Путиным войну стратегическим провалом".

Ранее Евросоюз вместе с США, Великобританией и Канадой выразили намерение отключить некоторые российские банки от международной межбанковской системы SWIFT, а также заморозить активы Центробанка РФ и запретить российским бизнесменам использовать активы на рынках стран, поддерживающих эту меру.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Теги
ЯпонияСШАСанкции в отношении РоссииПсаки, Джен
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