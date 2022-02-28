Минфин и Центробанк Японии обсудили меры по отключению банков России от SWIFT

ТОКИО, 28 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов и Центробанк Японии провели в понедельник экстренные консультации по поводу практического претворения в жизнь санкций против России, включая отключение ряда банков РФ от международной системы межбанковских платежей SWIFT, сообщает информационное агентство Kyodo . В частности, отмечалось, что эта мера может вызвать проблемы на рынках.

После совещания представитель японского Минфина заявил журналистам, что его ведомство сейчас ведет консультации с зарубежными партнерами с тем, чтобы "обеспечить эффективность" решения об отключении банков РФ от SWIFT.

В воскресенье премьер-министр страны Фумио Кисида официально объявил о присоединении Японии к санкциям Запада в отношении России в финансовой сфере. Ранее Евросоюз, США, Великобритания и Канада выразили намерение отключить некоторые российские банки от системы SWIFT, а также заморозить активы Центробанка РФ и запретить российским бизнесменам использовать активы на рынках этих стран.

Токио на прошлой неделе уже ввел запрет на операции с российскими государственными ценными бумагами в Японии. Кроме того, Япония объявила о замораживании активов банка "Россия", ВЭБ и Промсвязьбанка, об ограничениях экспорта товаров для российских организаций, связанных с военным сектором, а также высокотехнологичной продукции общего назначения, включая полупроводники. При этом энергетический сектор был исключен из сферы санкций против РФ по согласованию с США и другими государствами.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.