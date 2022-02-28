KBS: Южная Корея обсудит с США экспортные санкции в отношении России

СЕУЛ, 28 февраля. /ТАСС/. Республика Корея в начале марта проведет переговоры с США о присоединении к экспортным санкциям в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщили в понедельник телеканалу KBS в южнокорейском министерстве планирования и финансов.

"Решение о переговорах принято на заседании целевой группы по контролю над ситуацией в Украине, отечественные экспортеры будут проинформированы о деталях санкций", - отмечается в сообщении. Кроме того, правительство Южной Кореи примет меры по минимизации ущерба национальной экономике.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.