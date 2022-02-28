"Алроса" делает все возможное для выполнения заказов клиентов, несмотря на санкции

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" делает все возможное для выполнения обязательств перед клиентами, несмотря на санкции, введенные США против компании, сообщили ТАСС в пресс-службе "Алросы".

"Мы внимательно анализируем ограничения в работе в связи с введенными санкциями и делаем все возможное для выполнения наших обязательств перед клиентами и партнерами, чтобы их бизнес продолжал работать в обычном режиме, - сообщили в пресс-службе. - Мы надеемся, что мировой алмазный рынок не пострадает в результате сложившейся ситуации, и будем стараться сохранить отношения, которые по всему миру складывались на протяжении многих лет и пережили не один кризис. Мы также призываем наших партнеров и коллег по отрасли сохранять спокойствие и цепочки поставок вне политики, чтобы не нарушать целостность рынка. Такой подход обеспечит долгосрочную устойчивость отрасли и позволит удержать рынок в равновесии".

"Алроса" является одной из 13 российских компаний, в отношении которых ранее были объявлены санкции США, согласно которым они не смогут привлекать капитал через выпуск акций и облигаций в этой стране. Министерство финансов США также объявило о санкциях в отношении генерального директора "Алросы" Сергея Иванова.