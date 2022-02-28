Потенциал для минимизации ущерба есть: власти и эксперты о готовности России к санкциям

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Как заявил глава государства, Москва будет стремиться к "демилитаризации и денацификации" страны. Запад ответил осуждением и новыми санкциями: пакеты мер принимались последовательно с 22 февраля — после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. И реальное влияние рестрикций Россия должна ощутить в течение пары недель, считают в канадском МИД. Изучили, насколько российская экономика оказалась к ним готова. К санкциям — в целом Российские власти признают серьезность новых ограничений. Но также подчеркивают, что они во многом были предсказуемы и страна к ним подготовилась. Санкции вновь только усилят импортозамещение в России.

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Также в ближайшее время комитет Госдумы по бюджету вместе с кабинетом министров подготовит пакет мер поддержки российских компаний. "Разумеется, меры принимаются незамедлительно для минимизации ущерба от санкций, для бесперебойного функционирования всех отраслей нашей экономики и систем нашей экономики", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что "все возможности и потенциал для этого есть". "Мы выживем, мы умеем рассчитывать риски и справляться с последствиями любых возможных санкций, а они имеют эффект бумеранга, они очень часто бьют по тем, кто их вводит", — отметил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. Россия сейчас гораздо лучше подготовлена к санкциям, чем в 2014 году, и ситуация в промышленности управляемая, отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. За последние восемь лет в стране развернулась масштабная программа импортозамещения. Что в том числе позволило предприятиям выработать подходы, как противостоять санкциям. В министерстве также пообещали не жалеть сил и средств для поддержки отечественных производителей. "На первый план сейчас выходят долгосрочные последствия тех санкций, которые вводятся. Основная цель их вполне очевидна — это сдержать развитие российской экономики", — заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Российская экономика выдержит новые санкции, считают эксперты, но вместе с тем они могут привести к снижению темпов экономического роста и уровня жизни. Ректор Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития РФ Сергей Синельников-Мурылев отметил, что российская экономика достаточно устойчива и во многом ориентирована на внутренний рынок. "Это, с одной стороны, является фактором сдерживания экономического роста, но в случае санкций позволяет экономике пережить изменения с небольшими потерями", — объяснил он. Также, по его словам, уменьшение импорта при эффективном исполнении национальных проектов создает потенциал для развития импортозамещения. К ограничению банков В чем суть санкций? Ограничения против российской банковской системы вводились и прежде, но теперь под них попали и крупнейшие российские банки. Так, США замораживают активы ВТБ, банка "Открытие", Совкомбанка, а также Новикомбанка и запрещают американским (и европейским — под угрозой вторичных санкций) организациям с ними работать. Свернуть все взаимодействие те должны до 26 марта 2022 года.

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В течение этого же месяца должны быть также закрыты все корреспондентские счета Сбербанка. Это лишит его возможности совершать транзакции в долларах. Кроме того, власти США расширили рестрикции против российского госдолга: под ограничения попали сделки с долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней. И с 12 апреля "любые крупные финансовые структуры с более чем 50% участием [российского] государства" или "играющие существенную роль в поддержке России, ее правительства или Центробанка" лишатся доступа к европейскому рынку капитала. Какая у России реакция? Средства населения на счетах и вкладах не пострадают — люди смогут получить их свободно в любой момент. Меры не затронут банковские операции внутри России — здесь они проходят через Национальную систему платежных карт (НСПК). Но могут возникать проблемы с расчетами за рубежом, в иностранных интернет-магазинах и сервисах. Также с подсанкционными банками (ВТБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк, "Открытие") перестают работать системы бесконтактной оплаты Apple Pay, Google Pay и Samsung Рay. Оплаты через эти сервисы для карт других банков могут не проходить, если устройство оплаты или онлайн-магазин обслуживаются одним из указанных выше банков. Поэтому ЦБ посоветовал носить с собой банковскую карту. Кроме того, почти все банки из санкционного списка объявили об изменении условий некоторых продуктов. Так, Совкомбанк прекращает выдачу ипотеки, а ВТБ поднимает минимальную ставку до 15,3%. ЦБ и правительство обещают оказать любую необходимую поддержку российским банкам, попавшим под санкции западных государств. "Банк России располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора", — сообщает он. По данным регулятора, нынешний уровень ликвидности российского банковского сектора остается достаточным. И он готов непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях. Изначально речь также шла и о валюте, но в заявлении ЦБ после объявления о санкциях против его резервов она не упоминается. Сами банки заранее разработали план мер по обеспечению бесперебойной работы в условиях санкций. ЦБ оценивает их как адекватные сложившейся ситуации. В совместном заявлении кредитные организации подчеркнули, что работают в штатном режиме. Ответы на вопросы, как будут функционировать банки, которые теперь под санкциями, можно посмотреть здесь: Альфа банк;

ВТБ;

банк "Открытие";

Промсвязьбанк;

Сбербанк;

Совкомбанк. Также для поддержания курса рубля ЦБ 24 февраля приступил к валютным интервенциям, то есть начал продавать валюту. Как правило, резкое увеличение предложения должно способствовать снижению цены. А с 28 февраля регулятор поднял ключевую ставку до исторического максимума в 20% и временно запретил брокерам продавать ценные бумаги по поручению нерезидентов страны. К отключению SWIFT В чем суть санкций? Западные страны согласовали решение отключить от SWIFT некоторые российские банки — в первую очередь те, что ранее уже попали под санкции. Точный список определит Евросоюз, поскольку SWIFT — это европейская система и подчиняется законодательству блока.

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При этом Евросоюз не может полностью отключить Россию от SWIFT, поскольку российская экономика связана с экономиками других стран. Какая у России реакция? Отключение от SWIFT не затронет передачу финансовых сообщений на территории России — ее обеспечит отечественный аналог (Система передачи финансовых сообщений, СПФС), объяснили в Центробанке РФ. Российские банки ранее провели технологические учения, на которых моделировали санкции. По данным интернет-порталов, они имитировали отключение от SWIFT, поддержки Microsoft, Nvidia, VMware, SAP и других компаний. "По итогам были сформированы четкие планы действий. Финансовый рынок и крупнейшие компании полностью готовы к их реализации", — заявили в кабинете министров. К заморозке активов ЦБ В чем суть санкций? ЕС запретит все транзакции с Центральным банком России и вместе с Великобританией, Канадой и США заморозит его активы. Эта мера призвана помешать использованию своих золотовалютных резервов, чтобы уменьшить эффект санкций. При этом европейская сторона сможет заблокировать примерно половину российских золотовалютных резервов. Всего на 18 февраля 2022 года международные резервы ЦБ составляли $643,2 млрд. Какая у России реакция? На утро 28 февраля ЦБ напрямую не отреагировал на санкции против себя, но объявил, что с 28 февраля возобновляет покупки золота на внутреннем рынке. А утром 28 февраля регулятор объявил меры по поддержке российских банков. К снижению технологического экспорта В чем суть санкций? ЕС ввел жесткие финансовые и технологические секторальные ограничения против десятков компаний военно-промышленного, энергетического, авиастроительного и финансового секторов. ЕС ограничил этим структурам доступ к рынку капитала и любым видам финансовых услуг, запретил предоставлять им техническую помощь, а также торговать с ними: продукцией и технологиями военного или двойного назначения;

технологиями и оборудованием для добычи нефти на шельфе и в полярных широтах. ЕС запретил поставлять в Россию обширный список высокотехнологичной продукции, в частности системы связи, электронику, полупроводники, авиационные и космические компоненты. К европейским санкциям присоединился Тайвань и Южная Корея. США также запретили экспорт в Россию высокотехнологичной продукции. В список войдут полупроводники, компьютеры, телекоммуникационное оборудование, лазеры и сенсоры. Президент страны Джо Байден пообещал заблокировать 50% высокотехнологичного экспорта в Россию. Какая у России реакция? Нейтрализовать эффект от санкций призвана политика импортозамещения и развития собственной промышленности.

"Это нечистоплотная конкуренция, последовательная линия в первую очередь США по выдавливаю конкурента с международных рынков. Эта линия последовательно реализуется уже многие годы, мы к этому привыкли, адаптировались. <...> Мы сейчас очень много работаем над развитием электроники, микроэлектроники, радиоэлектроники, серьезный прогресс здесь уже есть", — заявил зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. Объем импорта в Россию полупроводников, подпадающего под ожидаемые ограничения, составляет примерно $470 млн, считает ректор ВАВТ Синельников-Мурылев. По его мнению, этот импорт можно переориентировать на азиатских партнеров. Что, "вероятно, приведет к повышению цен на соответствующие товары, но эффект на инфляцию будет минимальным". По оценке аналитического центра GS Group, в случае запрета на поставки смартфонов в Россию этот рынок, конечно, не исчезнет, но доля лидеров — Apple, Samsung и Xiaomi — упадет с более чем 80 до 10–20%, а цены вырастут на 15–20%. Отечественные компании, производящие микропроцессоры для систем с искусственным интеллектом, или нейропроцессоры, в течение трех-четырех лет смогут заменить зарубежных конкурентов. Изменения возможны в кратчайшие сроки при поддержке государства, считает гендиректор компании Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies) Ольга Ускова. Если западные компании отключат российских пользователей от глобального программного обеспечения и сервисов связи, то у России есть реальная и устойчивая альтернатива на базе открытого ПО, отметил директор компании, предоставляющей услуги IT-аутсорсинга, Liberum Navitas Айрат Мустафин. Также представителей российского рынка высоких технологий призвали поделиться соображениями: как отрасль будет себя чувствовать, какие вызовы они видят, что нужно предпринимать? Парламентарии учтут высказанные мнения при разработке новых законов, заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. К ограничениям в сфере энергетики

В чем суть санкций? Пока западные страны не ограничивали конкретно экспорт российских энергоресурсов. США только наложили санкции на проект "Северный поток — 2" (СП-2), который так и не заработал. А Германия приостановила сертификацию, нужную для его запуска, чтобы переоценить ситуацию. При этом, строго говоря, это не означает полный отказ от трубопровода. Но и перспектив для его запуска тоже не остается, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. Какая у России реакция? Россия найдет других покупателей на свой газ. "Никто из правительства Германии не сказал, что проект мертв, он приостановлен", — заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. Сейчас СП-2, по словам Чижова, можно назвать "спящей красавицей". Но кто от нынешнего решения будет страдать? "Россия найдет покупателей на свой газ", — отметил он. Рыночные игроки также подчеркнули, что прямые санкции против экспорта сырьевых товаров (газа, нефти, угля, металлов, продуктов нефтехимии и удобрений) немыслимы. Так как "быстрых решений в случае прекращения поставок из России не существует". К прекращению космического сотрудничества В чем суть санкций? В данном случае это не отдельные санкции — космическую отрасль затронут рестрикции против технологического экспорта. Какая у России реакция? Россия приостанавливает пуски с космодрома Куру во Французской Гвиане.

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Также санкции привели к сворачиванию нескольких совместных проектов. "В ближайшей перспективе, скорее всего, они [санкции] могут причинить ущерб не нам, а нашим партнерам, которые эти санкции вводят. Сегодня я принял решение об отзыве из Французской Гвианы с космодрома Куру <...> около 90 наших специалистов. <...> Кто от этого пострадает? Европейская страна. Потому что ничего другого, кроме ракет "Союз-2", которые могут летать с Куру, в распоряжении Евросоюза нет", — заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он также рассказал, что зависимость от импортных микроэлектронных компонентов стала "обременительной ношей" для космической отрасли. Поэтому еще несколько лет назад Роскосмос начал делать заказы отечественным предприятиям. Но "для перехода на импортонезависимую электронно-компонентную базу конструкторам приходится перепроектировать отдельные системы космических аппаратов". А это, конечно, требует времени. Дмитрий Рогозин предупредил, что прекращение сотрудничества США и России по космосу может грозить неконтролируемым сходом с орбиты Международной космической станции (МКС) и ее падением на США, Канаду, Индию или Китай. Он напомнил, что коррекция орбиты МКС, ее уклонение от опасных сближений с космическим мусором производится исключительно двигателями российских грузовых кораблей "Прогресс МС". Но в американском агентстве уверены, что на сотрудничестве Роскосмоса и NASA по МКС сложившаяся ситуация сказаться не должна. К "закрытию" неба В чем суть санкций? Евросоюз, Канада и Северная Македония полностью закрыли свое воздушное пространство для самолетов из России — как пассажирских, так и частных. Какая у России реакция? ​​​​​​​Российские власти планируют действовать зеркально и закрывать воздушное пространство для всех стран, которые первыми запретят полеты российских самолетов К введению своих ответных мер На утро 28 февраля российские власти не выступили с конкретными ответными мерами, но обозначили, что те обязательно будут. "Далее [после введения санкций со стороны стран Запада] потребуется анализ с тем, чтобы выработать ответные меры — такие, которые будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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