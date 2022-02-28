Власти Тверской области решили не повышать ставки по займам для предпринимателей региона

ТАСС, 28 февраля. Фонд содействия предпринимательству Тверской области и региональный Фонд развития промышленности сохранят действующие льготные ставки по займам для предпринимателей. Это позволит поддержать малый и средний бизнес в условиях санкций, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Правительством Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени принято решение не повышать ставки по займам, выдаваемым в регионе представителям бизнеса Фондом содействия предпринимательству Тверской области и региональным Фондом развития промышленности. Это позволит поддержать бизнес Верхневолжья в сложившихся экономических условиях", - говорится в сообщении.

В понедельник Центральный банк РФ повысил ключевую ставку до 20%. В пресс-службе правительства региона отметили, что это обоснованное решение в изменившихся экономических реалиях поможет сохранить сбережения граждан страны. Однако это может стать серьезной нагрузкой для предпринимателей, которые планировали использовать кредитные средства. Сохранение в регионе ставок по действующим займам снизит нагрузку на бизнес.

В 2021 году Фонд содействия предпринимательству Тверской области оформил займы на более чем 619 млн рублей, поручительства - на 534 млн рублей, это рекордные суммы за все годы его работы. В фонде внедрены новые кредитные продукты, по некоторым из действующих были снижены процентные ставки. Например, займы для самозанятых стали выдавать со ставкой 1% годовых, а кредиты вновь зарегистрированным предпринимателям - под 2% годовых. В тот же период областным Фондом развития промышленности было выдано 276 млн рублей займов за счет средств регионального бюджета, в основном по самой востребованной программе "Оборотный капитал".

ЕС с 21 февраля ввел несколько пакетов персональных и экономических санкций против России из-за признания Москвой независимости ДНР и ЛНР, а также проведения военной операции на Украине.