Цена российского газа для Молдавии снизится в марте

КИШИНЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Стоимость российского газа для Молдавии снизится в марте 2022 года с 563 до 547 долларов за 1 тыс. куб. м. Об этом о вторник сообщил председатель правления газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"По предварительным расчетам, закупочная цена на природный газ для АО "Молдовагаз" в марте составит $547,26 за тысячу кубометров", - написал Чебан. .

В октябре 2021 года компании "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Для республики утвердили формулу расчета стоимости, которая учитывает соотношение рыночных цен на газ и нефть. Кроме того, важным условием соглашения является полный расчет за текущее потребление.

Парламент Молдавии 20 января во второй раз за последние несколько месяцев ввел на 60 дней режим чрезвычайного положения в стране после того, как компания "Молдовагаз" не смогла рассчитаться с "Газпромом". Это происходило из-за несвоевременной корректировки тарифов в стране и финансовых трудностей газораспределительной компании. До осени прошлого года в тарифе для конечных потребителей была заложена цена на уровне $148,87 за 1 тыс. куб. м.

Увеличение цены на газ спровоцировало подорожание на другие энергоресурсы и продукты в Молдавии, что вызвало жесткую критику со стороны оппозиции, которая обвинила власти в неспособности согласовать с "Газпромом" более выгодный контракт.