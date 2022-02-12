В Молдавии прошли акции протеста с требованием отставки президента и кабмина

КИШИНЕВ, 12 февраля. /ТАСС/. Молдавская оппозиционная партия "Гражданский конгресс" (ГК) провела в субботу в городах Бельцы и Кагул протесты против повышения тарифов на газ и роста цен.

Сотни демонстрантов вышли на улицы с лозунгом "Остановите энергомор!", требованием отставки президента и правительства, которых считают некомпетентными. Активисты партии раздавали листовки и призывали граждан присоединяться к протестам.

"Власть не оставила гражданам другого выбора, мы должны отстоять свое право на жизнь в стране. Причина наших бед - некомпетентная власть, у которой нет ни политической воли, ни способностей договориться о нормальной цене на газ во имя большинства граждан", - заявил в Бельцах один из лидеров ГК Марк Ткачук. Он обвинил власти в том, что они "служат интересам зарубежных посольств в Кишиневе и не заботятся о 2,5 млн жителей страны, для которых жизнь несовместима с нынешними ценами".

На прошлой неделе партия устроила демонстрацию в Кишиневе, участники которой привезли и вывалили перед парламентом кучу навоза в знак протеста, что из-за рост цен на газ и другие энергоносители многие люди в стране вынуждены обогревать жилища кизяком.

В январе Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) разрешило поставщикам увеличить тарифы на газ и отопление, которые начали применять уже с 1 января 2022 года. Так, стоимость газа для бытовых потребителей с учетом налога была увеличена с 11,01 лея до 15,18 лея за куб. м (с $0,6 до $0,8). Услуги централизованного отопления в Кишиневе подорожали с 1 689 до 2 169 леев (с $94 до $121) за Гкал без учета налога. Цена бензина марки A-95 превысила 23 лея ($1,2), а стоимость дизельного топлива составляет более 20 леев ($1,1). Оппозиция заявила, что опротестует решение НАРЭ в суде.