В Красноярске пройдет экономический форум

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Перспективы создания новых городов в Южной Сибири обсудят на Красноярском экономическом форуме (КЭФ), который пройдет 2-4 марта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Корпорации развития Енисейской Сибири.

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Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных научно-промышленных центров. Шойгу уточнил, что речь идет о городах с населением 300-500 тыс., а лучше - до млн человек.

"На форуме планируется обсудить стратегию опережающего развития Ангаро-Енисейского макрорегиона, перспективы создания на территории Южной Сибири новых городов - научно-промышленных кластеров, а также возможность преобразования Сибири в ведущий мировой "зеленый" регион. Значительная часть программы будет посвящена вопросам экологии, "зеленой" энергетики, ESG-трендам в экономике", - сообщил собеседник агентства.

В рамках КЭФ пройдет более 40 экспертных дискуссий, круглых столов и диалогов, планируется подписание инвестиционных соглашений. В рамках КЭФ запланировано традиционное роуд-шоу проектов КИП "Енисейская Сибирь" - презентация ведущими российскими компаниями планов по реализации масштабных инвестиционных инициатив на территории трех регионов - Красноярского края, Тувы и Хакасии.

Ранее первый вице-губернатор края Сергей Пономаренко сообщал, что на форуме также будет обсуждаться развитие экономики в условиях санкций, введенных США, Великобританией, ЕС и рядом стран против российских физических и юридических лиц. Кроме того, по его словам, на форуме обсудят вопросы поддержки бизнеса и общества со стороны власти.

О форуме

Красноярский экономический форум - 2022 пройдет комбинированно - в офлайн- и онлайн-форматах. Основной площадкой станет Сибирский федеральный университет. Основная тема форума - "Сибирь: экономика будущего". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, он собрал тогда около 700 участников. В разные годы форум был посвящен развитию Востока России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики, новым точкам роста.