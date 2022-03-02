Байден заявил о необходимости сокращения роли иностранных цепочек поставок в США

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден считает необходимым, чтобы США для снижения инфляции в меньшей степени полагались на зарубежные цепочки поставок и наращивали производство на своей территории. Данная точка зрения излагается в выдержках из предстоящего обращения хозяина Белого дома к Конгрессу США с ежегодным посланием "О положении страны". Американский лидер выступит с данной речью в ближайшие часы. Выдержки из выступления распространила во вторник пресс-служба Белого дома.

США в воронке инфляции: как справлялись раньше и удастся ли теперь

"У нас есть выбор. Один из путей борьбы с инфляцией - это снижать зарплаты и делать американцев беднее", - приводятся слова президента США. Байден заверил, что у него "есть план получше". "Снижайте ваши затраты, а не зарплаты. Производите больше автомобилей и полупроводников в Америке. Больше инфраструктуры и инноваций в Америке", - говорится в выступлении Байдена. "И вместо того, чтобы полагаться на зарубежные цепочки поставок, давайте производить в Америке", - подчеркивает президент США.

"Экономисты называют это "повышением производственного потенциала нашей экономики". Я называю это построением лучшей Америки, - полагает американский лидер. - Мой план борьбы с инфляцией снизит цены для вас и сократит дефицит".

Как заявил в конце января председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, высокая инфляция в США сохраняется гораздо дольше, чем ожидалось, власти будут использовать все имеющиеся средства, чтобы снизить ее. Годовая инфляция в США в декабре прошлого года росла самыми быстрыми темпами за последние 40 лет, увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В США седьмой месяц подряд инфляция превышает отметку 5%.