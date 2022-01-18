США в воронке инфляции: как справлялись раньше и удастся ли теперь

Долгие годы в мире насаждалось представление о низкой инфляции в США. Она действительно была ниже, чем во многих странах, и даже порой оказывалась меньше 1%. Так, в 2008 году, согласно данным статистического бюро Департамента труда Соединенных Штатов, инфляция составила 0,01%. Но в 2021 году она достигла максимума с июня 1982 года и составила 7%. В 2008 году начался мировой экономический кризис, и низкая инфляция сообщала о падении продаж. Отмечу, что тогда кризис переживал и рынок недвижимости, правда, динамика цен на нем не учитывалась в инфляции.

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В 2009 году власти США и ФРС резко нарастили расходы, выделяя деньги на спасение банков и выкуп мусорных бумаг (высокодоходные облигации с кредитным рейтингом ниже инвестиционного уровня либо вовсе без рейтинга) с фондового рынка, — инфляция дошла до 2,72%. В 2010 году она составила 1,5%, в 2011 году снова возросла до 2,96%. В дальнейшие годы инфляция в США снижалась: в 2012 году — до 1,74%, в 2013 году — до 1,5%, а в 2014 году она опустилась до 0,76%. Тогда и родился современный миф о том, что цены в США почти не растут и это делает эту страну едва ли не идеальным местом рыночного обитания. Однако сами американцы видели ситуацию не столь радужно: если в 2004 году бизнес-ланч стоил $4–7, то спустя десять лет — $12–14. Цены на продукты питания росли, хотя масса импортных фабричных товаров оставалась недорогой. Данные за 2015 год в США (сколь бы они ни были традиционно приукрашенными) вызывали удивление и зависть во многих странах — инфляция равнялась 0,73%. При том, что в 2014–2016 годах в мире бушевала вторая волна экономического кризиса, рынки были неустойчивы, национальные валюты девальвировались, а капиталы бежали в США. Это была удобная для американской элиты ситуация. Тогдашний президент Америки Барак Обама рапортовал об успехах своей политики: безработица снизилась с максимальных 10% в октябре 2009 года до 4,6% в ноябре 2016 года. Биржевые индексы, ВВП и цены на недвижимость росли. Американцы вновь набирали кредитов, очень дешевых из-за политики сверхнизких ставок. Все понемногу портится Казалось, США возвращались в 2016 году на позиции глобального лидера. Тем не менее недовольство граждан, в том числе и экономической ситуацией в стране, привело к избранию президентом Дональда Трампа, который обещал вернуть Америку в золотое прошлое по-настоящему. В прошлое вернулись, но несколько иначе. В 2016–2019 годах США в плане инфляции продемонстрировали показатели докризисного периода: 2016 год — 2,07%, 2017 год — 2,11%, 2018 год — 1,91%, 2019 год — 2,28%; и официальные темпы роста цен как в 2000–2006 годах. Тем не менее Трамп, как и Обама, много рассказывал о своем "экономическом чуде", но крах рынков в марте 2020 года и возникший экономический "пожар" вновь гасили деньгами. Инфляция в тот год упала до 1,36%, но правительственные расходы, напротив, подскочили до беспрецедентных величин. По данным Министерства финансов страны, дефицит федерального бюджета США по итогам 2020 финансового года (завершается 30 сентября) увеличился в 3,2 раза и достиг $3,132 трлн. Относительно величины ВВП показатель составил 15,2% (в 2019 году было 4,6%), что было рекордом с 1945 года. Даже в обстановке первой волны кризиса — величайшего стресса 2009 года — дефицит государственного бюджета составлял лишь 9,8% ВВП. Но дело было еще и в том, что США пришлось вернуться к политике нулевых ставок — сверхдешевых кредитов для банков. Диктовали это не только плохие обстоятельства 2020 года (к которым относится и пандемия COVID-19), но и крах политики поиска выхода из кризиса на основе сохранения старого экономического курса.

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В годы большого мирового кризиса США не допустили ни девальвации доллара, ни разорения слабых компаний на рынке (даже в управляемой форме). При этом правительство не отказалось от наращивания долга; в 2022 году он перешел за грань $29 трлн. Не поверили власти и экономистам, утверждавшим, что все это закончится всплеском инфляции, которая может быть выше 7% — уровня 2021 года. Ныне потолок госдолга повышен до $31,4 трлн. Положение таково, что ставка ФРС в 0–0,25% едва ли может быть хоть немного повышена, и только бюджетный дефицит власти США стараются ограничить в росте. Как США генерируют инфляцию 2014–2016 годы были для правящих кругов США временем больших экономических надежд. Им казалось, будто антикризисная политика все-таки увенчалась успехом. Даже если этот успех не считался полным, то ожидалось, что далее дела пойдут в гору: американский рынок будет получать, как прежде, приток капиталов, недвижимость будет дорожать несмотря на низкие ставки по кредитам (уже взвинтившие цены до максимума), а фондовый рынок будет устойчив и не упадет. В декабре 2019 года именно такие настроения помешали ФРС трезво оценить обстановку в мировой экономике. Третья волна глобального кризиса в 2020 году оказалась совсем не похожей для США на прежние волны. Именно она породила сперва всплеск расходов, а после рост инфляции, ставший столь острой проблемой для властей в 2021 году. В марте 2020 года американский фондовый рынок рушился вместе с мировыми ценами на нефть, и его не спасали иностранные капиталы. В 2021–2022 годах выяснилось: постоянный внешний спрос на доллары, который снимал для США негативный эффект от денежной эмиссии (а как без нее было поддерживать рост государственного и корпоративного долга?), больше не работает так, как нужно. Если ранее США создавали мировую инфляцию, то теперь они начали вкушать ее плоды. В чем-то это стало повторением ситуации 1973–1982 годов. После Второй мировой войны мир захлебывался в девальвационных волнах. Доллар был востребован и не падал. Это помогло вытащить экономику Западной Европы и Японии: в 1950-е годы рост там был активнее, чем в США. Но американцы начали злоупотреблять эмиссией, и в период вьетнамской войны (1964–1975) эта политика достигла своего пика. В результате в 1973 году мир ощутил шок от повышения цен на нефть, а инфляция в США подскочила до 8,71% с 3,41% в 1972 году. В 1974 году она составила рекордные 12,34%. Затем кризис семидесятых немного отступил: в 1975 году инфляция равнялась 6,94%, в 1976 году — 4,86%, в 1977 году — 6,7%. Затем кризис усилился, что отразилось и на росте цен в США. В 1978 году инфляция подскочила до 9,02%, а в 1979 году составила 13,29%. 1980 год облегчения не принес: инфляция была 12,52%.

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Недоступное лекарство от инфляции В 1950–1960-х годах США злоупотребили эмиссией, чем помогли прийти новому большому кризису и безумной инфляции. По поводу его нарастания в 1974–1975 годах в СССР с энтузиазмом отмечали: "...в капиталистическом мире разразился экономический кризис, остроту и глубину которого, по признанию самих буржуазных деятелей, можно сравнить лишь с кризисом начала 30-х годов" (Материалы XXVI съезда КПСС. С. 28). Говорил об ужасах кризиса и лично Леонид Брежнев. Впрочем, на мой взгляд, советским деятелям стоило лучше изучить американские возможности. Положение США не было безнадежным. ФРС был доступен крайне неприятный, но действенный рецепт — многолетнее повышение эффективной ставки. В 1974 году она впервые оказалась выше 10% (кризис 1954 года преодолевали при ставке в 1,05%), а в 1979 году ставка составила 11,19%, в 1980 году выросла до 13,36%. В 1981 году, когда инфляция в США достигла 8,92%, ФРС повысила ставку до 16,38%. В следующем году ставка оставалась также высокой — 12,26%, и затем ее снижали очень осторожно почти десять лет, но в 1992 году инфляцию уже удалось сбить до 3,83%. Инфляционный потоп был закончен. США возвратили к себе доверие как к банковскому центру, а также как к центру военно-политической силы. Изменить положение в обстановке 2022 года не представляется возможным — финансовый сектор США нуждается в денежной подпитке, а долг правительства так велик, что повышение ставки приведет к дефолту. Первой проблемой будет необходимость прекращения заимствования, в результате чего экономика утратит стимул к росту — рост ВВП во многом зависит от роста государственных расходов, а тот держится на увеличении долга. Ясно, что социальные и инфраструктурные расходы правительства играют большую роль — они тянут экономику вверх наряду с мерами ФРС и администрации по защите от падения финансовой сферы. Но защита эта порождает во многом мировой рост цен. Команда нынешнего президента США Джо Байдена стремится сбить цены на нефть — они с $55 в январе 2021 года поднялись до $86 за баррель в январе 2022 года. Для формального расчета ВВП США это хорошо, для роста экономики — плохо. Потому прогноз МВФ по этому показателю для США на 2022 год — 4,9%.

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