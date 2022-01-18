США в воронке инфляции: как справлялись раньше и удастся ли теперь

Долгие годы в мире насаждалось представление о низкой инфляции в США. Она действительно была ниже, чем во многих странах, и даже порой оказывалась меньше 1%. Так, в 2008 году, согласно данным статистического бюро Департамента труда Соединенных Штатов, инфляция составила 0,01%. Но в 2021 году она достигла максимума с июня 1982 года и составила 7%.
В 2008 году начался мировой экономический кризис, и низкая инфляция сообщала о падении продаж. Отмечу, что тогда кризис переживал и рынок недвижимости, правда, динамика цен на нем не учитывалась в инфляции.
В 2009 году власти США и ФРС резко нарастили расходы, выделяя деньги на спасение банков и выкуп мусорных бумаг (высокодоходные облигации с кредитным рейтингом ниже инвестиционного уровня либо вовсе без рейтинга) с фондового рынка, — инфляция дошла до 2,72%. В 2010 году она составила 1,5%, в 2011 году снова возросла до 2,96%. В дальнейшие годы инфляция в США снижалась: в 2012 году — до 1,74%, в 2013 году — до 1,5%, а в 2014 году она опустилась до 0,76%. Тогда и родился современный миф о том, что цены в США почти не растут и это делает эту страну едва ли не идеальным местом рыночного обитания. Однако сами американцы видели ситуацию не столь радужно: если в 2004 году бизнес-ланч стоил $4–7, то спустя десять лет — $12–14. Цены на продукты питания росли, хотя масса импортных фабричных товаров оставалась недорогой.
Данные за 2015 год в США (сколь бы они ни были традиционно приукрашенными) вызывали удивление и зависть во многих странах — инфляция равнялась 0,73%. При том, что в 2014–2016 годах в мире бушевала вторая волна экономического кризиса, рынки были неустойчивы, национальные валюты девальвировались, а капиталы бежали в США. Это была удобная для американской элиты ситуация. Тогдашний президент Америки Барак Обама рапортовал об успехах своей политики: безработица снизилась с максимальных 10% в октябре 2009 года до 4,6% в ноябре 2016 года. Биржевые индексы, ВВП и цены на недвижимость росли. Американцы вновь набирали кредитов, очень дешевых из-за политики сверхнизких ставок.
Все понемногу портится
Казалось, США возвращались в 2016 году на позиции глобального лидера. Тем не менее недовольство граждан, в том числе и экономической ситуацией в стране, привело к избранию президентом Дональда Трампа, который обещал вернуть Америку в золотое прошлое по-настоящему. В прошлое вернулись, но несколько иначе. В 2016–2019 годах США в плане инфляции продемонстрировали показатели докризисного периода: 2016 год — 2,07%, 2017 год — 2,11%, 2018 год — 1,91%, 2019 год — 2,28%; и официальные темпы роста цен как в 2000–2006 годах. Тем не менее Трамп, как и Обама, много рассказывал о своем "экономическом чуде", но крах рынков в марте 2020 года и возникший экономический "пожар" вновь гасили деньгами.
Инфляция в тот год упала до 1,36%, но правительственные расходы, напротив, подскочили до беспрецедентных величин. По данным Министерства финансов страны, дефицит федерального бюджета США по итогам 2020 финансового года (завершается 30 сентября) увеличился в 3,2 раза и достиг $3,132 трлн. Относительно величины ВВП показатель составил 15,2% (в 2019 году было 4,6%), что было рекордом с 1945 года. Даже в обстановке первой волны кризиса — величайшего стресса 2009 года — дефицит государственного бюджета составлял лишь 9,8% ВВП. Но дело было еще и в том, что США пришлось вернуться к политике нулевых ставок — сверхдешевых кредитов для банков. Диктовали это не только плохие обстоятельства 2020 года (к которым относится и пандемия COVID-19), но и крах политики поиска выхода из кризиса на основе сохранения старого экономического курса.
В годы большого мирового кризиса США не допустили ни девальвации доллара, ни разорения слабых компаний на рынке (даже в управляемой форме). При этом правительство не отказалось от наращивания долга; в 2022 году он перешел за грань $29 трлн. Не поверили власти и экономистам, утверждавшим, что все это закончится всплеском инфляции, которая может быть выше 7% — уровня 2021 года. Ныне потолок госдолга повышен до $31,4 трлн. Положение таково, что ставка ФРС в 0–0,25% едва ли может быть хоть немного повышена, и только бюджетный дефицит власти США стараются ограничить в росте.
Как США генерируют инфляцию
2014–2016 годы были для правящих кругов США временем больших экономических надежд. Им казалось, будто антикризисная политика все-таки увенчалась успехом. Даже если этот успех не считался полным, то ожидалось, что далее дела пойдут в гору: американский рынок будет получать, как прежде, приток капиталов, недвижимость будет дорожать несмотря на низкие ставки по кредитам (уже взвинтившие цены до максимума), а фондовый рынок будет устойчив и не упадет. В декабре 2019 года именно такие настроения помешали ФРС трезво оценить обстановку в мировой экономике.
Третья волна глобального кризиса в 2020 году оказалась совсем не похожей для США на прежние волны. Именно она породила сперва всплеск расходов, а после рост инфляции, ставший столь острой проблемой для властей в 2021 году. В марте 2020 года американский фондовый рынок рушился вместе с мировыми ценами на нефть, и его не спасали иностранные капиталы. В 2021–2022 годах выяснилось: постоянный внешний спрос на доллары, который снимал для США негативный эффект от денежной эмиссии (а как без нее было поддерживать рост государственного и корпоративного долга?), больше не работает так, как нужно. Если ранее США создавали мировую инфляцию, то теперь они начали вкушать ее плоды. В чем-то это стало повторением ситуации 1973–1982 годов.
После Второй мировой войны мир захлебывался в девальвационных волнах. Доллар был востребован и не падал. Это помогло вытащить экономику Западной Европы и Японии: в 1950-е годы рост там был активнее, чем в США. Но американцы начали злоупотреблять эмиссией, и в период вьетнамской войны (1964–1975) эта политика достигла своего пика. В результате в 1973 году мир ощутил шок от повышения цен на нефть, а инфляция в США подскочила до 8,71% с 3,41% в 1972 году. В 1974 году она составила рекордные 12,34%. Затем кризис семидесятых немного отступил: в 1975 году инфляция равнялась 6,94%, в 1976 году — 4,86%, в 1977 году — 6,7%. Затем кризис усилился, что отразилось и на росте цен в США. В 1978 году инфляция подскочила до 9,02%, а в 1979 году составила 13,29%. 1980 год облегчения не принес: инфляция была 12,52%.
Недоступное лекарство от инфляции
В 1950–1960-х годах США злоупотребили эмиссией, чем помогли прийти новому большому кризису и безумной инфляции. По поводу его нарастания в 1974–1975 годах в СССР с энтузиазмом отмечали: "...в капиталистическом мире разразился экономический кризис, остроту и глубину которого, по признанию самих буржуазных деятелей, можно сравнить лишь с кризисом начала 30-х годов" (Материалы XXVI съезда КПСС. С. 28). Говорил об ужасах кризиса и лично Леонид Брежнев.
Впрочем, на мой взгляд, советским деятелям стоило лучше изучить американские возможности. Положение США не было безнадежным. ФРС был доступен крайне неприятный, но действенный рецепт — многолетнее повышение эффективной ставки. В 1974 году она впервые оказалась выше 10% (кризис 1954 года преодолевали при ставке в 1,05%), а в 1979 году ставка составила 11,19%, в 1980 году выросла до 13,36%.
В 1981 году, когда инфляция в США достигла 8,92%, ФРС повысила ставку до 16,38%. В следующем году ставка оставалась также высокой — 12,26%, и затем ее снижали очень осторожно почти десять лет, но в 1992 году инфляцию уже удалось сбить до 3,83%. Инфляционный потоп был закончен. США возвратили к себе доверие как к банковскому центру, а также как к центру военно-политической силы.
Изменить положение в обстановке 2022 года не представляется возможным — финансовый сектор США нуждается в денежной подпитке, а долг правительства так велик, что повышение ставки приведет к дефолту. Первой проблемой будет необходимость прекращения заимствования, в результате чего экономика утратит стимул к росту — рост ВВП во многом зависит от роста государственных расходов, а тот держится на увеличении долга.
Ясно, что социальные и инфраструктурные расходы правительства играют большую роль — они тянут экономику вверх наряду с мерами ФРС и администрации по защите от падения финансовой сферы. Но защита эта порождает во многом мировой рост цен. Команда нынешнего президента США Джо Байдена стремится сбить цены на нефть — они с $55 в январе 2021 года поднялись до $86 за баррель в январе 2022 года. Для формального расчета ВВП США это хорошо, для роста экономики — плохо. Потому прогноз МВФ по этому показателю для США на 2022 год — 4,9%.
В МВФ понимают, что восстановительный подъем экономики в США почти завершен, а общие издержки остаются высокими. Они возрастают по мере роста мировых цен, тогда как во множестве других стран дешевле рабочая сила, транспорт, недвижимость, даже энергоресурсы и, как следствие, ниже издержки для предприятий. И разрыв обещает увеличиться на основе денежно-кредитной политики США, которую они не в состоянии круто поменять.
Неудовлетворительный итог
В итоге США продолжают генерировать глобальную инфляцию, а другие страны имеют меньший интерес к ее поглощению через спрос на доллары. Потому инфляция в США рискует не только остаться высокой, но достичь показателей кризиса 1973–1982 годов. На мой взгляд, не стоит удивляться, если инфляция поднимется до 12–13% и даже выше, что логично на волне повышения мировых цен. При росте цен на нефть на 40–50% можно ли вообще ожидать низкую инфляцию в США? В 1979–1981 годах высокие ставки ФРС пресекли восхождение инфляции, но в 2022 году им неоткуда взяться. Денежные "протечки" с рынка ценных бумаг на товарные рынки будут продолжаться, а мировые цены расти, на чем у спекулянтов будет возможность немало заработать.
Все это плохо для США. Они продолжат терять положение финансового центра и генератора роста в мире, технологического лидера, а с этим и несокрушимого военно-политического игрока. Не помогут даже надежды на фармацевтику: вакцины от коронавируса есть и у других стран, и судя по заявлениям, они не склонны превращать борьбу с пандемией в бизнес. Вместе с этим американские "командные высоты" в сфере патентов и прочей интеллектуальной собственности могут быть потеряны, если Вашингтон будет неосторожен в Европе. Все это только сыграет на инфляцию в США, которая не станет низкой в новую эпоху.