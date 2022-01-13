Максимальная с начала 1980-х: как США пришли к такой инфляции

В недавние допандемийные годы проблема высокой инфляции в развитых странах казалась устаревшей. Темпы роста цен, наоборот, не дотягивали до целевых показателей центробанков. Но "иногда они возвращаются": по мере того как мировая экономика разбирается с последствиями коронакризиса, ей приходится иметь дело и с возросшей инфляцией.

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В один день — 12 января — российское и американское статистические ведомства подвели итоги, какой инфляция была в 2021 году. Так, в России за минувший год цены выросли на 8,39%, а в США — на 7%. Впервые за последние 40 лет. Впрочем, этот показатель — немногое, что объединяет ситуации в американской экономике сейчас и в 1982 году. При этом для России оптимальный уровень инфляции, к которому стремится ЦБ, уже долгое время остается 4%. А вот цель американский властей — 2%. То есть если в России темпы роста цен превысили желаемый уровень чуть больше, чем в два раза, в США они сделали это в 3,5 раза. Основной вклад в инфляцию в США продолжает вносить рост цен на подержанные автомобили, одежду, продовольствие, а также на жилье. И если первые три категории по-прежнему можно отнести к временным — пандемийным — факторам, то последняя является более устойчивым компонентом, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "ФИНАМ" Ольга Беленькая. Инфляционный всплеск, с которым США и мировая экономика столкнулись в 2021 году, связывают в первую очередь, конечно, с коронакризисом и реакцией властей на него. Пандемия закрыла многие производства, нарушила цепочки поставок и создала дефицит товаров и ресурсов. А это привело к росту издержек производителей, который они заложили в цены.

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Одновременно с этим ограничения заперли людей по домам: спрос на услуги снизился, а на товары длительного потребления вырос. Росли — на прямой денежной господдержке — и доходы американских домохозяйств. При этом предприятия увеличивают заработную плату для привлечения наемных работников, чтобы заполнить открытые вакансии. В итоге в 2021 году, когда эти деньги дошли до реального сектора экономики, он не справился со спросом. Что закономерно приводит к росту цен. Впрочем, рост зарплат все равно не успевает за темпами инфляции. По данным Bloomberg, средняя почасовая заработная плата с поправкой на инфляцию в декабре 2021 года снизилась на 2,4% по сравнению с прошлым годом. При этом по сравнению с месяцем ранее показатель вырос. На этом фоне вклад внесла и мягкая кредитно-денежная политика центральных банков. Мировые регуляторы, чтобы поддержать население и бизнес, весь 2020 год снижали ключевые ставки. Например, российский ЦБ установил исторический минимум в 4,25%. Но в 2021 году он начал ее повышать. А вот в США она так и осталась около 0%. За что ФРС неоднократно подвергалась критике уже в 2021 году. Высокая инфляция становится бременем для американских граждан и причиняет ущерб экономике Штатов, заявил глава ФРС США Джером Пауэлл, выступая 11 января в банковском комитете Сената. Он обозначил готовность центробанка действовать, если инфляция будет сохраняться на высоком уровне дольше, чем ожидается. А также признал ошибку ФРС, которая достаточно долго интерпретировала высокую инфляцию как "транзиторное" и временное явление, не требующее корректировать политику. Теперь экономисты критикуют ФРС, что та припозднилась в своих оценках. Для борьбы с инфляцией у ФРС есть две основные меры. Первая — сократить или свернуть программу количественного смягчения. Вторая — повысить ключевую ставку. В такой последовательности американский регулятор и приступил к действиям. Сворачивать экономические стимулы он начал еще в ноябре прошлого года и должен завершить в марте этого. При количественном смягчении центральный банк покупает финансовые активы, чтобы впрыснуть в экономику определенное количество денег. До недавнего времени ФРС тратила на эти цели $120 млрд ежемесячно, но с ноября снижает этот объем на $30 млрд каждый месяц.

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