Итоги "Недели центробанков": мировая финансовая мода начала меняться

Описание Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла на экране Нью-Йоркской фондовой биржи, 15 декабря 2021 года © REUTERS/Andrew Kelly

Ровно в середине декабря почти одновременно состоялся целый ряд заседаний советов директоров крупнейших мировых центральных банков. Это событие неофициально, но вполне заслуженно стали именовать "Неделей центробанков" — с 13 по 17 декабря прошло 17 заседаний. Такое название подспудно перекликается с таким известным и устойчивым словосочетанием, как "Неделя высокой моды", что, на мой взгляд, вполне уместно. Ведь серия недавних решений крупнейших регуляторов планеты задает тренды в мировой монетарной политике перед началом следующего календарного года.

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Значимость завершившейся "Недели центробанков" для финансовых рынков никак нельзя недооценивать. Не секрет, что их "здоровье" в решающей степени зависит от притока и оттока ликвидности. В то же время ключевой теоретической и практической задачей центральных банков является регулирование стоимости и доступности заемных денег в экономике. Иными словами, любая коррекция монетарной политики неизбежно находит свое отражение в динамике фондовых индексов наряду с некоторыми иными важными макроэкономическими факторами. К концу 2021 года можно констатировать, что мировая финансовая мода начала существенно меняться. Речь идет о наметившейся тенденции к сокращению мощных стимулирующих мер, призванных поддержать крупнейшие экономики в затянувшуюся эпоху пандемии COVID-19. Рассмотрим итоги последних заседаний крупнейших мировых центробанков в календарном порядке и попробуем оценить их предполагаемое влияние на рынки акций в США, ЕС и России. ФРС США ускоряет темпы Начать стоит с завершившегося 15 декабря планового двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). На этот раз ФРС США ожидаемо не изменила величину базовой ставки, оставив ее в диапазоне 0–0,25% годовых. Однако обновленный прогноз по динамике процентной ставки Федрезерва теперь предполагает целых три решения о ее повышении в течение следующего года. В дополнение к этому ФРС ускорит темпы сокращения действующей программы выкупа активов с $15 млрд до $30 млрд в месяц. Это значит, что ее действие может завершиться уже к середине марта будущего года против прогнозировавшегося ранее сворачивания к концу 2022 года. Таким образом, главный мировой финансовый мегарегулятор явно указал на то, что ожидаемое ужесточение сверхмягкой монетарной политики будет происходить более быстрыми темпами, нежели планировалось ранее. Собственно говоря, это недвусмысленный сигнал и ориентир для всех иных центробанков. Между тем перспективы завершения глобальной пандемии коронавируса пока остаются крайне туманными. Очевидно, что ускорение темпов сокращения стимулов в США стало вынужденной мерой. Оно связано с явным разгоном инфляции в Соединенных Штатах, которая в декабре уже достигла 6,8% в годовом выражении. Это самое высокое значение с января 1982 года. Это стоит оценивать как тревожный симптом и намек на возможное повторение серьезнейшей рецессии в крупнейшей мировой экономике в 1980-х. Она сопровождалась рекордным уровнем безработицы в США, которая достигала 10,8% к ноябрю 1982 года. Между тем целевой уровень долларовой инфляции для ФРС составляет всего лишь 2%.

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До недавних пор официальная позиция Федрезерва заключалась в том, что текущий всплеск инфляции носит лишь временный характер и пока не имеет большого смысла бороться с этим явлением. Теперь же эта точка зрения была пересмотрена, что подразумевает более активные действия со стороны регулятора. Рынок акций США отреагировал на итоги декабрьского заседания ФРС парадоксальным приростом. В течение трех последующих торговых дней он заметно просел, но позднее вновь отскочил вверх. Иными словами, вполне ожидаемые новости по поводу ужесточения денежно-кредитной политики ФРС не оказали на него явного угнетающего действия. ЕЦБ выступает с "мягким ужесточением" Декабрьское заседание ЕЦБ состоялось буквально на следующий день вслед за завершением двухдневного заседания ФРС. Европейский центральный банк также ожидаемо не изменил базовую процентную ставку по кредитам (0%), маржинальным кредитам (0,25%) и депозитам (-0,5%). Попутно надо отметить, что для ЕЦБ в принципе характерен крайний консерватизм в отношении корректировки процентных ставок. Текущая нулевая ставка ЕЦБ по кредитам была установлена еще в марте 2016 года. С тех пор ее величина не изменялась, даже во время острой фазы текущего экономического кризиса. Теперь же совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или станут ниже — до тех пор, пока инфляция не достигнет 2%. Между тем значение декабрьского индекса потребительских цен в еврозоне составило 4,9% в годовом выражении. Экономика Евросоюза, как и США, сейчас очень далека от целевого уровня инфляции. Тем не менее Европейский центральный банк все же принял решение об ускорении сворачивания экстренной противопандемийной программы (PEPP) — ее реализация должна завершиться к концу марта 2022 года. Однако после этого ЕЦБ увеличит объем выкупа активов в рамках запущенной еще в 2014 году программы смягчения (APP). Он возрастет с €20 млрд до €40 млрд в месяц во втором квартале будущего года и до €30 млрд в месяц в третьем квартале. Кроме того, доходы от погашения выкупленных в рамках PEPP облигаций будут реинвестироваться в выкуп активов как минимум до конца 2024 года.

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Таким образом, европейский финансовый регулятор объявил о некой "перестановке мест слагаемых", сумма которых радикально не изменится. Эксперты охарактеризовали этот подход ЕЦБ как "мягкое ужесточение". В день выхода указанных новостей европейский региональный фондовый индекс STOXX Europe 600 повысился на 1,23%. Таким образом, первоначальная реакция европейских рынков акций на это самое "мягкое ужесточение" политики ЕЦБ оказалась позитивной. Через четыре торговых дня указанный индекс закрылся всего лишь на 0,6% ниже. Этот парадоксальный оптимизм, как и повышение рынка акций США по итогам заседания ФРС, можно объяснить лишь сокращением уровня среднесрочной неопределенности по поводу монетарной политики центральных банков. ЦБ РФ не исчерпал потенциала повышения ключевой процентной ставки В пятницу, 17 декабря, состоялось и заседание совета директоров Банка России. По его итогам уровень ключевой ставки был повышен сразу на 1%, до 8,5% годовых. Более того, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что потенциал повышения ключевой процентной ставки в РФ пока не исчерпан. Иными словами, в начале нового года может быть принято одно или несколько решений в этом аспекте. К середине года ее размер вполне может вырасти до 10–11% годовых. Надо понимать, что указанное решение ЦБ РФ является вынужденной мерой в условиях серьезного отклонения темпов инфляции в России от целевого уровня в 4%. Согласно официальным данным, в ноябре она ускорилась до 8,4% в годовом выражении. С теоретической точки зрения удорожание заемных денег в экономике не способствует росту фондовых индексов. Однако это далеко не единственный значимый для них фактор.

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