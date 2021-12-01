Преимущества и риски: нужны ли россиянам каникулы по потребительским кредитам

В конце ноября стало известно о том, что Банк России предлагает сделать для россиян бессрочной возможность взять каникулы по потребительским кредитам. Об этом заявил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. В настоящее время у граждан РФ уже имеется право на получение отсрочки в отношении гашения ипотечных кредитов; во время острой фазы пандемии COVID-19 существовала возможность временной приостановки платежей и по потребительским кредитам. Теперь же обе меры поддержки временно неплатежеспособных заемщиков могут стать стандартным и привычным условием, на которое можно рассчитывать уже при оформлении кредитного договора.

Не будем углубляться в юридические тонкости ожидаемой новации. Рассмотрим ее преимущества и риски в сугубо экономической плоскости. Попробуем оценить, насколько это действительно необходимо в нынешних реалиях. Механика процесса В теории и практике под кредитными каникулами понимается отсрочка платежей по кредиту. Полные кредитные каникулы предполагают временное прекращение гашения тела кредита и процентов по нему. Соответственно, частичные кредитные каникулы означают выплату в срок лишь процентов по кредиту без сокращения остатка задолженности. Подразумевается, что после завершения периода кредитных каникул заемщик возвращается в стандартный график платежей. При этом срок выплаты кредита удлиняется на предоставленный банком период отсрочки.

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Проблема задержки платежей по кредитам существует ровно столько же, сколько существует и банковское дело. Для банкиров это пусть и неприятная, но неизбежная часть бизнеса, имеющая отработанные веками стандартные способы решения. В случае если положение заемщика небезнадежно, кредитная организация охотно пойдет на реструктуризацию или рефинансирование займа. Кроме того, банки могут предоставлять кредитные каникулы в качестве дополнительной платной услуги. Так или иначе, но указанные формы смягчения долговой нагрузки применяются по взаимному соглашению кредитора и заемщика. Закрепление возможности кредитных каникул на законодательном уровне означает гарантированное право заемщика временно приостановить выплаты по кредиту и пролонгировать его без всяких штрафных санкций в случае наступления оговоренных в законе условий и выполнения ряда требований. Какая необходимость? Почему же в России появилась необходимость принятия специального закона, дающего заемщикам реальную возможность урегулировать свои финансовые проблемы до того момента, когда кредитная история окажется испорченной и будет запущена процедура взыскания долга? Очевидно, что стимулом для этого выступили макроэкономические неурядицы, связанные с глобальной вспышкой коронавируса. Неожиданно объявленный и надолго затянувшийся период нерабочих дней весной 2020 года резко сократил доходы достаточно широкой группы граждан и домохозяйств (средства которых поступают не из бюджетной сферы и не от работы на крупных устойчивых предприятиях). Надо понимать, что массовое ухудшение платежной дисциплины случается не только в периоды резкого роста безработицы. Для этого вполне достаточно даже тенденции к сокращению заработной платы в реальном выражении. Многие люди и семьи попросту не имеют запаса финансовой прочности на такой случай.

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Надо признать, что первоначальное временное решение о законодательном закреплении в РФ возможности воспользоваться кредитными каникулами на шестимесячный срок стало верным и очень своевременным шагом. Однако позднее выяснилось, что период "коронавирусных" ограничений в экономике затянулся на неопределенный срок. Поэтому сначала было принято решение сделать постоянными ипотечные каникулы. Следующим логичным шагом должно стать расширение этой практики и на потребительские кредиты. В настоящее время уже можно судить о том, насколько эффективной оказалась указанная мера в период пандемии. В СМИ приводится оценка, согласно которой лишь около трети воспользовавшихся кредитными каникулами граждан позднее не смогли вернуться в стандартный график платежей. Тем временем количество заемщиков, возобновивших обслуживание своих долгов после кредитных каникул, составило 72%. Так или иначе, годовая практика применения кредитных каникул в подавляющем большинстве случаев все же позволила заемщикам справиться с непростой финансовой ситуацией. Не стоит забывать, что последние полтора года сильно отличались в худшую сторону в плане экономической стабильности. Вполне вероятно, что в лучшие времена позитивный эффект от возможности использования кредитных каникул окажется более сильным. Ожидания от новшества В качестве основного контраргумента против введения гарантированной возможности получить каникулы в отношении потребительских кредитов выступают опасения возможных злоупотреблений. Я бы не стал переоценивать связанные с этим риски. Кредитные каникулы не означают списания долга. Это всего лишь отсрочка, или "передышка", для заемщика на несколько месяцев. Исходя из уже сложившейся практики, стоит ожидать, что кредитные каникулы по каждому из потребительских кредитов будут предоставляться лишь единожды.

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При этом, скорее всего, мера по потребительским кредитам не будет распространяться на любого заемщика по первому его требованию. Даже в случае запроса на предоставление ипотечных каникул требуется документальное подтверждение резкого сокращения доходов заемщика более чем на 30% в сравнении с его среднемесячным доходом за предыдущий год. Кроме того, предполагается, что будет оцениваться не только изменение официальной величины его заработной платы, но и наличие у него дополнительных доходов. Думаю, не обойдется и без некоторых иных ограничений, таких как максимальная и минимальная сумма кредита, его срок и т.п. Что касается кредиторов, то расхожее мнение о том, что они стремятся доводить заемщиков до банкротства, не всегда и не вполне адекватно. Основной бизнес банков все же заключается в извлечении прибыли из работы с добросовестными клиентами. Ситуация банкротства должника и распродажи его имущества в рамках конкурсного производства зачастую невыгодна для кредитора — выставленное на торги имущество может быть реализовано в разы дешевле его рыночной стоимости. Поэтому длительная и сложная процедура взыскания долгов может не покрыть понесенных кредитором убытков и дополнительных расходов. В ситуации отсутствия залога по кредиту проблема принудительного взыскания долга лишь осложняется. В целом же трудности кредиторов в данном случае остаются за кадром. Это внутренняя кухня банков и микрофинансовых организаций, которая не должна беспокоить клиента. Регулятор вполне справедливо подразумевает, что если банк одобрил кредит, то он по умолчанию предполагает добросовестность заемщика. В настоящее время уже существуют вполне объективные критерии и технологии оценки платежеспособности физических лиц. Одним из ключевых ориентиров в этом плане выступают данные Бюро кредитных историй и Показатель долговой нагрузки (ПДН) для физических лиц. Но не стоит забывать и о том, что за любую услугу в конечном счете платит потребитель. Поэтому стоимость кредитных каникул будет тем или иным способом компенсироваться за счет все тех же заемщиков. Человеческий фактор Если же отвлечься от текущих экономических неурядиц, то надо учитывать тот факт, что многие люди в целом склонны залезать в непосильные долги при наличии возможности получить доступный кредит. Это общемировая практика. По-видимому, причины этого кроются в психологии — существуют человеческие слабости, с которыми трудно бороться.

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