Автомобильные концерны на IPO: чего ждать от акций производителей авто- и электромобилей

Михаил Ханов — о капитализации традиционных премиальных брендов и компаний по производству электромобилей, пока они еще "чего-то стоят"

В середине декабря 2021 года в СМИ просочились весьма интересные слухи о том, что автомобильный концерн Volkswagen Group (VW) планирует вывести на IPO люксовый бренд спортивных автомобилей Porsche AG. Согласно предварительным экспертным оценкам, капитализация Porsche на момент размещения может составить от €45 млрд до €90 млрд.

Официальный представитель VW отказался от комментариев по этому поводу. Однако едва ли стоит сомневаться, что размещение акций легендарной спортивной автомобильной марки должно оказаться успешным. Проморгали революционный сдвиг По-видимому, контролирующие акционеры Volkswagen Group намерены повторить "кейс" размещения акций более скромного по масштабам, но не менее именитого автопроизводителя. Речь идет о состоявшемся в конце 2015 года IPO компании Ferrari N.V. (RACE). Оно прошло по верхней границе диапазона размещения — $48–52 за акцию. Эта сделка была признана большим успехом для контролировавшего компанию автомобильного концерна Fiat Chrysler (FCA). Она позволила FCA снизить долговую нагрузку и финансировать инвестиционную программу. В тот момент компания Ferrari была оценена рынком в $9,8 млрд. Через шесть лет ее акции торгуются на американской бирже NYSE почти в пять раз дороже цены размещения.

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Как мы видим, громкое имя автомобильной компании может оцениваться инвесторами и биржевыми спекулянтами очень высоко. Ну а их прагматичные владельцы вовсе не прочь капитализировать традиционные премиальные бренды, пока они еще "чего-то стоят". Несколько забегая вперед, надо отметить, что крупнейшие мировые автомобильные концерны с богатой историей и традициями уже давно отстают по величине капитализации от таких молодых представителей своей индустрии, как Tesla (TSLA) или Rivian Automotive (RIVN). Согласно приведенной в СМИ информации, IPO компании Porsche понадобилось Volkswagen Group для привлечения дополнительного финансирования в проект по производству электромобилей. Ранее генеральный директор Volkswagen AG Герберт Дисс сообщал о намерении обогнать по объемам производства электромобилей все ту же Tesla, но лишь к 2025 году. Эта ситуация прямо указывает на то, что мировые автогиганты проморгали революционный сдвиг потребительского спроса со стороны автомобилей на ДВС в пользу персональных средств передвижения, работающих на новых источниках энергии (NEV). В те годы, когда "чудак" Илон Маск наращивал годовые убытки компании Tesla, Volkswagen AG делала ставку на экономичные и "экологичные" автомобили с дизельными двигателями. Однако в сентябре 2015 года разразился "Дизельгейт". Эта громкая история нанесла серьезный репутационный ущерб всей традиционной мировой автомобильной отрасли. Следующим серьезным вызовом для нее становится глобальная активизация "зеленой" повестки дня. Напомним, что по планам ЕС с 2035 года в Европе будет невозможно купить новый автомобиль с традиционным двигателем внутреннего сгорания, в том числе и гибридный. Предполагается, что все реализуемые транспортные средства в Европе к тому моменту станут углеродно нейтральными. Пока что объединенная Европа выступает мировым лидером в этом плане. Даже лоббистские усилия со стороны таких крупных автомобилестроительных держав, как Германия и Франция, не смогли поколебать решимость Еврокомиссии в сфере внедрения в жизнь новых "зеленых" стандартов. Другие экономически развитые государства также неизбежно движутся в указанном направлении.

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Что касается надежности и потребительских качеств современных электрокаров, то они уже давно находятся на достаточно высоком уровне. Например, в интернете можно найти любительский видеоролик, в котором показано состояние автомобиля Tesla Model S, который был выпущен в 2015 году и использовался в основном в качестве такси. Его пробег уже приблизился к 700 тыс. км. При этом указанная машина вполне сохранила приличный внешний вид и хорошие потребительские качества. Величина ее пробега с оригинальной аккумуляторной батареей превысила 400 тыс. км. Ну а российские энтузиасты с большим удовольствием завозят в страну и используют не новые, но намного более бюджетные электромобили Nissan Leaf. В настоящее время их цена уже вполне сопоставима с обычными бывшими в употреблении иномарками. Рынок автомобилей подобного класса растет пусть и неспешно, но стабильно. Миграция на электрокары Не секрет, что финансовые рынки живут не только сегодняшним днем, но и ожиданиями. В этом плане предстоящая миграция экономически развитых стран на транспортные средства, функционирующие на новых источниках энергии, уже сполна заложена в курс акций автопроизводителей. Собственно говоря, список пяти крупнейших представителей отрасли по размеру капитализации на рынке акций США говорит сам за себя. На 14 декабря 2021 года он выглядел следующим образом: Tesla, Inc. ($931 млрд), Toyota Motor Corporation ($285 млрд), Rivian Automotive, Inc. ($102 млрд), General Motors Company ($81 млрд), Ford Motor Company ($74,5 млрд). Приведенные факты говорят о том, что основанная в 2003 году компания Tesla оценивается фондовым рынком в 12 раз дороже, чем такой гигант с вековой историей, как Ford. Для сравнения: согласно предварительным оценкам, продажи компании Tesla за 2021 год могут приблизиться к 900 тыс. электромобилей. В то же время глобальные оптовые продажи автомобилей производства Ford по итогам текущего года могут составить порядка 3,8 млн штук, что больше в 4,2 раза.

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Другим рыночным парадоксом стало присутствие в приведенном списке относительно малоизвестной компании-стартапа Rivian Automotive. Свой первый автомобиль она выпустила ограниченным тиражом не далее чем в сентябре текущего года. Им стал электрический суперпикап R1T. А уже в следующем месяце Rivian Automotive успешно провела IPO, с ходу переплюнув по капитализации все тех же традиционных автопроизводителей вроде Ford и General Motors. К слову, компания Ford является одним из акционеров Rivian с долей в 12% ее уставного капитала. Это оценивается аналитиками и участниками фондового рынка как один из весомых факторов повышения ее капитализации. Однако вскоре после IPO Rivian Automotive вышла довольно любопытная новость о том, что Ford Motor отказалась от дальнейших совместных разработок с Rivian и от использования общей платформы для производства электромобилей. Так или иначе, но крупнейшие мировые автоконцерны сейчас признают свою неспособность в ближайшие годы угнаться за темпами производства электромобилей, которые демонстрирует Tesla. Например, исполнительный директор компании Ford Джим Фарли прогнозирует ее выход на объем производства в 1 млн электромобилей лишь к середине 2020-х годов. Официальная позиция компании Toyota Motor Corp. еще год назад заключалась в том, что вокруг темы перехода на электромобили образовался "чрезмерный хайп". Однако теперь ее планы изменились. К 2030 году Toyota планирует продавать по всему миру порядка 3,5 млн электромобилей в год. Надо отметить, что в будущем конкуренцию всем указанным предприятиям могут составить производители бытовой электроники. В этом нет ничего удивительного, поскольку современный электромобиль уже фактически представляет собой гаджет на колесах, логично вписывающийся в электронные экосистемы. Широко известная и успешная в своей сфере китайская компания Xiaomi в текущем году заявила о предстоящем выходе на автомобильный рынок и о планах инвестиций в это направление в объеме порядка $10 млрд. Ожидается, что она запустит серийное производство электромобилей в первой половине 2024 года.

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