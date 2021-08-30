Долгожданный документ: о чем концепция развития электротранспорта в России

В России вот-вот начнется массовое производство электромобилей и фактически будет создан новый сектор экономики. Во всяком случае, об этом говорится в Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года, которую недавно утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Что можно сказать? Дождались. Документ, который бы определил отношение российского правительства к идее электрификации автотранспорта и "правила игры" на этом рынке, ждали давно. Были даже обнародованы несколько проектов от Минэкономразвития, Минэнерго; ожидали подобного же от Минпромторга… Вроде бы на осень планировались некие дебаты по этим концепциям, и вдруг — уже все готово. Предлагаю вместе со мной посмотреть внимательно на столь долгожданный (и многостраничный) документ, оценить его плюсы и минусы.

Что с производством? Утвержденная правительством концепция по развитию производства электротранспорта в РФ (что уже хорошо) распространяется практически на все его виды: легковые автомобили, автобусы, грузовики и даже мотоциклы (в первом проекте речь шла только о легковом транспорте). В начале пути планируется подготовить базу для массового выпуска электромобилей и к 2024 году выйти на производство не менее 25 тыс. таких машин. На втором этапе, к 2030 году, согласно концепции, в стране должны выпускать не менее 10% электромобилей от общего объема всех произведенных транспортных средств. Это достаточно скромно по мировым меркам (например, в Китае уже сейчас каждый десятый выпущенный автомобиль — на электрической тяге; к 2025 году долю планируется довести до 20%, а к 2035 году — до 50%), но — настоящая революция для нашей промышленности. В результате можно говорить, что в стране появится новый сектор экономики, где будет создано порядка 40 тыс. новых рабочих мест.

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Широкое внедрение электрокаров в России, как и в других странах, по мнению многих экспертов, начнется с городского пассажирского транспорта. Так было в Китае, так происходит сейчас и у нас. Несмотря на более высокую стоимость электробусов, их эксплуатационные издержки — ниже. Затем ожидается, что на электромобили постепенно пересядут коммерческие перевозчики, маршруты которых в основном проходят по мегаполисам и ближнему пригороду. Во всяком случае, во многих государствах Европы компании для городской доставки уже используют именно электромобили. Думаю, в России развитие пойдет по тому же сценарию. И хотя в нашей стране пока нет сертифицированных легких и среднетоннажных коммерческих автомобилей, которыми можно доставлять грузы в рамках городской агломерации, для реализации планов по производству электромобилей уже есть некоторый задел. Круг разработчиков и производителей электротранспортных средств в России уже сформировался, реализуются несколько проектов на "Камазе", ГАЗе, "Волгабасе", "Соллерсе". Например, уже сейчас ежегодно в России выпускают порядка 300 электробусов. "Технологически мы готовы к переходу на электрический транспорт, — рассказывает президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин. — В 2018 году наши электробусы большого класса вышли на пассажирские маршруты в Москве. В 2020 году ГАЗ создал первый российский коммерческий электромобиль GAZelle e-NN и сегодня готов выпускать его по заказам клиентов в различных модификациях (электробусы малого класса, фургоны, легкие грузовики). В июле 2021 года уже серийные электробусы GAZelle e-NN, собранные на Горьковском автозаводе, вышли на первый пассажирский "электрический" маршрут в Нижнем Новгороде.

И мы на этом не останавливаемся. Наш инженерный центр ведет разработку электрических версий автобусов среднего и особо большого классов, среднетоннажных грузовиков. Таким образом, уже скоро ГАЗ предложит весь диапазон городской техники на электротяге". Есть в стране наработки и по легковым моделям. Так, в Калининграде компания "Автотор" в ближайшие годы планирует запустить сборку электромобилей; производство электрических моделей Lada начнется в 2027–2028 годах на "Автовазе". "Появление концепции — это уже большой шаг вперед, который поможет нам в работе по этому направлению. Оценивать его можно будет исходя из того, какие шаги в части государственной поддержки будут предприняты для реализации этой концепции и как они будут исполняться на практике", — уверен председатель совета директоров ООО "Автотор холдинг" Валерий Горбунов. При этом руководители предприятия не скрывают, что "Автотор" готовит производство нового глубоко локализованного электромобиля совместно с традиционными партнерами (например, корейскими концернами). Сейчас одновременно в разработке находится несколько проектов. Для этого создан инжиниринговый центр, началось строительство технопарка из семи заводов для производства автомобилей и основных компонентов. Цель — выйти примерно на 75% локализации. "Ожидаемый спрос на первом этапе — 5–10 тыс. электромобилей в год; это, разумеется, недостаточно для хорошей экономики производства и конкурентной цены автомобиля, — объясняет Горбунов. — Тем не менее в 2023 году планируем выпустить пилотную партию уже локализованных электромобилей, а также несколько моделей автомобилей на газомоторном топливе". Правда, есть еще вот какая проблема: в России отсутствует собственное серийное производство аккумуляторных батарей для электромобилей, а на них приходится до 50% стоимости нового авто. По планам правительства, его также планируется создать, но тут стоит учесть ряд сложностей. Во-первых, малые объемы выпуска электромобилей; во-вторых, отсутствие собственных разработок. В концепции, конечно, приводятся примеры успешного сотрудничества (пока на первом этапе) крупной российской компании и успешного корейского стартапа, но насколько это объединение сможет конкурировать с передовыми китайскими компаниями — вопрос. Причем конкурировать именно в экономическом плане, а не только в политическом.

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Кроме того, в России почти не добывается литий — один из главных компонентов для аккумуляторных батарей. Наша страна находится на десятом месте в мире по уровню его запасов, но при этом импортирует вещество из-за границы (добыча в России обходится дороже). Зато при этом РФ является лидером в добыче других компонентов для аккумуляторов: высокосортного никеля (первое место в мире) и кобальта (второе место). Так что неплохие шансы у нас все-таки есть. При этом концепция развития электротранспорта включает в себя и развитие водородных технологий. Водородный автомобиль — это вообще-то электромобиль, только энергию он получает не от батареи, заряженной от сети, а в результате химической реакции внутри топливных ячеек, заправленных водородом. При этом срок службы водородных ячеек более высокий, чем у нынешних литий-ионных аккумуляторов. Для России наиболее актуальной сейчас является разработка промышленного получения водорода из газа с технологией улавливания и хранения углерода (так называемый голубой водород). Его производство позволит использовать богатые запасы газа (наша страна тут на первом месте в мире). Почему я должен купить электромобиль? Так мы приходим к выводу, что, похоже, российская промышленность готова (пусть пока теоретически) освоить полный выпуск электрокаров. Но ведь надо, чтобы на них был спрос. И он есть, но… пока не слишком большой. А чтобы заинтересовать потребителя купить вместо обычного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) электромобиль, который на 25–50% дороже, надо сделать ему какое-то заманчивое предложение. В США, странах Европы и Китае существенно увеличить выпуск электрокаров удалось только после нескольких лет активного стимулирования спроса. В этих государствах правительства компенсировали покупателям часть цены авто — до $10 тыс., а также предлагали самые разные налоговые и прочие льготы. Я убежден, что развитие "экологичного" транспорта должно начинаться со стимулирования спроса и серьезной мотивации покупки электромобилей. По итогам опроса, который провел недавно РГС Банк, 45% россиян интересуются покупкой электромобиля — это очень неплохой показатель. Но остается еще 55%, почему они не проявляют интерес? Во-первых, конечно, главную роль играет высокая цена (так ответили 46% россиян), маленький запас хода (37%), отсутствие развитой инфраструктуры в стране (29%) и недостаточное разнообразие моделей (12%). Между прочим, в одном из российских проектов концепции для продвижения машин на чистой энергии предлагали компенсировать покупателям до 25% от потраченной суммы. Предполагалось, что владельцы электрокаров смогут вернуть аж 625 тыс. рублей от максимальной расчетной цены в 2,5 млн рублей. Таким образом, финальная стоимость с учетом скидки могла бы составить 1 млн 875 тыс. рублей, что вполне соответствует средневзвешенной цене нового легкового автомобиля на ДВС в России (по данным аналитического агентства "Автостат" — 1 млн 886 тыс. рублей). При этом, правда, была оговорка: автомобиль должен быть отечественного производства. Но таковых пока нет…

Описание Зарядная станция для электрокаров в Москве © Александр Щербак/ТАСС

Понятно, что принятая концепция посвящена развитию производства электромобилей, но в ней нет ни единого слова про меры финансовой помощи при покупке со стороны государства. Как и про льготный лизинг, и кредиты для покупки электротранспорта, хотя на это в одном из проектов просили всего около 15 млрд рублей. Зато владельцам электромобилей вроде бы разрешат бесплатно проезжать по платным трассам. Такая возможность у водителей может появиться со следующего года; хотя концепция пока только "рекомендует" ввести такую практику "в порядке эксперимента". Не знаю, насколько эта льгота важна для владельцев электромобилей, ведь запас хода у них пока небольшой, и дальние поездки практикуют очень немногие из них. Также "рекомендовано" властям на местах по примеру столицы предоставить электромобилям право бесплатной парковки. Складывается впечатление, что в этой концепции авторы всеми способами пытались обойти даже гипотетическую возможность попросить денег на стимулирование рынка из федерального бюджета. Из региональных, за счет владельцев платных дорог, — можно, но только не из федеральной казны.

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