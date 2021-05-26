А ввоз и ныне там: какие новые препятствия появились на пути электрокаров в Россию

Прошлая неделя была на удивление богата новостями по поводу будущего электромобилей в России. Сначала любителей продвинутой "зеленой" техники порадовали чиновники Минэкономразвития, которые презентовали свой проект концепции развития электротранспорта в стране. На мой взгляд, хороший проект, интересный, хотя и не без некоторых непонятных моментов. Но в любом случае это положительный момент — в стране может появиться правительственный документ, который определяет отношение к электромобилям — им быть, мы в мировом тренде. Проект даже предусматривает финансирование — более 400 млрд рублей. Но не успел я изучить все подробности этого документа, как буквально на следующий день "обрадовали" чиновники из Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), подготовив Единый таможенный тариф союза. Согласно ему, со следующего года могут быть отменены все льготы на ввоз электромобилей. А как же проект концепции? Будем или нет мы развивать парк электромобилей в стране? Как гром средь ясного неба прозвучала и следующая новость — глава компании Tesla Илон Маск заявил, что вскоре его автомобильная компания может официально выйти на рынки России, Казахстана и других стран СНГ. Плюс ко всему Маск рассказал, что "потенциально мы рассматриваем Россию" как страну для строительства завода Tesla. Электрокарам быть! Рабочая группа при Минэкономики сформировала первые параметры концепции развития электротранспорта в РФ. То есть это пока лишь презентация — "Высокоавтоматизированный электротранспорт в городах", но и за это можно сказать спасибо. Ранее свое слово сказало Министерство промышленности, подготовив общую концепцию развития автопрома, которую правительство утвердило три года назад. В ней, между прочим, говорится и про электромобили. Правда, в общих чертах — мол, будет развиваться и такое направление… И никаких специальных льгот для производителей и покупателей электромобилей не предусмотрено. Упор, скорее, сделан на автомобили с традиционным двигателем внутреннего сгорания (ДВС).

На эту тему Маск заявил, что Tesla скоро может прийти в Россию

Зато в Минэкономразвития размахнулись по полной: заложили в программу финансирование и установили очень оптимистичные цели, например рост доли электромобилей в продажах с нынешних с 0,04% до 15% в 2030 году. Уже в первые три года (до 2024-го) на развитие электротранспорта из федерального бюджета предполагается потратить 31,3 млрд руб. А общий бюджет программы до 2030 года составит 418 млрд руб. Программу будет выполнять некий национальный консорциум, который возглавит "Камаз" (другие автоконцерны в презентации не упоминаются). Параллельно власти собираются увеличить утильсбор и добиться обязательной локализации батареи и мотора. Вообще-то, сразу создается впечатление, что презентацию помогали писать специалисты "Камаза", потому что этот завод сразу становится главным выгодоприобретателем программы (если она будет принята). Понятно, что не так давно "Камаз" шумно презентовал концепт электромобиля "Кама-1" и проект по созданию целой линейки автомобилей на этой платформе. Но подобные разработки есть и на ГАЗе — они свой концепт показали еще два года назад. На мой взгляд, логичнее всего развивать подобные проекты на "Автовазе", который практически полностью принадлежит компании Renault. А альянс Renault-Nissan сегодня — крупнейший в мире производитель электромобилей. Причем модель Nissan Leaf, в свою очередь, еще и самый массовый электромобиль.

И все же сейчас рынок электромобилей в РФ практически отсутствует — в 2020 году россияне в общей сложности приобрели 687 новых электромобилей, что составляет ничтожные 0,04% от всех продаж. Правда, рост за год составил сразу 95% — возможно, именно это вдохновило чиновников, и они рассчитывают, что уже в 2022 году на долю электромобилей придется 1,7% рынка. То есть в нашей стране найдут покупателей уже более 30 тыс. электромобилей. А в 2030 году каждый шестой новый автомобиль будет с электромотором, тогда общий парк таких авто достигнет 1,5 млн штук. Честно говоря, я не очень понимаю, как и почему может возникнуть такой взрывной рост продаж электромашин, ведь в самых смелых правительственных планах не заложен соответствующий рост экономики и реальных доходов населения. Для "питания" такой армады электромобилей, по планам Минэкономики, надо будет уже до 2024 года открыть более 20 тыс. зарядных станций. Это будет стоить 37,7 млрд руб., из которых 40% выделит федеральный бюджет, а 10% — регионы (интересно, что по этому поводу думают в Минфине). Так будет создана современная инфраструктура из расчета одна станция на десять электромобилей в населенных пунктах или на 100 км на федеральных автодорогах. К 2030 году число зарядных станций вырастет до 150 тыс. штук. В качестве пилотных субъектов РФ выбраны Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Севастополь и Сочи, а также будущая трасса М-12. В городах будут разработаны программы развития инфраструктуры, предполагается отменить для электромобилей транспортный налог и разрешить бесплатную парковку (как уже сейчас сделано в Москве).

На эту тему Песков не исключил встречи Путина и Маска

Что касается средств для этого, то, конечно, в первую очередь говорят о бюджете. Во-вторых, хотя пока в РФ нет ни одного серьезного производителя электромобилей, авторы проекта предлагают ограничить импорт путем дополнительного увеличения утильсбора на ввозимые электрокары. Чтобы избежать таких лишних трат, автоконцерны, как видится чиновникам, вынуждено займутся локализацией и к 2027 году обязательно начнут выпуск в стране аккумуляторов и электродвигателей. Однако сегодня, по подсчетам аналитиков, нет никакого смысла строить завод по производству аккумуляторов для электромобилей мощностью меньше чем 400 тыс. штук в год. Но производителей даже проект концепции вдохновил. Например, на "Камазе" уверены, что программа может иметь значительный эффект для экономики страны в целом и планируют запустить в серию собственную модель электромобиля примерно в 2024 году. При всем этом совсем не ясно, как идеи развития электротранспорта совмещаются с остальными направлениями, которые правительство вроде бы уже определило. По поручению вице-премьера Юрия Борисова Минпромторг должен до конца года разработать концепцию производства машин "с низким углеродным следом" (на газомоторном и водородном топливе). И определить, какие компоненты будут локализованы в РФ (водородные топливные элементы, электросиловая установка, системы управления или еще что-то). Президент России поставил задачу к 2023 году создать в стране автобус, работающий на водородном топливе. А министр Денис Мантуров даже заявил недавно о планах с 2030 года обязать производителей продавать определенную долю "зеленого транспорта" — машин, которые работают на водороде и природном газе. Эти программы пока не готовы, но сложно сомневаться, что их авторы попросят денег из госбюджета. Останется ли там что-нибудь для электромобилей? Электрокарам не быть! Новость о том, что в России и других странах ЕАЭС не продлят льготы на ввоз электромобилей, обрушилась неожиданно. Как объяснили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), "ни одна из стран союза не выступила за продление нулевой ставки пошлины". Видимо, не ходатайствовал по этому поводу и наш Минпромторг. Тем временем Ассоциация европейского бизнеса в РФ (АЕБ, в нее входят практически все автопроизводители и дистрибьютеры) обращалась в Минэкономразвития с предложением продлить нулевую пошлину как минимум до конца 2024 года. Такой срок действия льгот там считают достаточным для формирования значимого объема рынка. Но их доводы, похоже, не услышали.

Описание Электромобили Tesla Model 3 © AP Photo/David Zalubowski

Соответственно, с 2022 года при ввозе любого электромобиля придется заплатить 15% от таможенной стоимости. А также акциз, НДС и утилизационный сбор, что повысит стоимость машины как минимум на 60%.

На эту тему Fisker сделает первый электрический папамобиль для Папы Римского

Естественно, что теперь аналитики говорят, мол, грядущая отмена льготы замедлит развитие рынка и создание инфраструктуры. По мнению Ассоциации европейского бизнеса, именно льгота подстегнула рынок к росту более чем в 1,5 раза в прошлом году (ввезено почти 6 тыс. новых и подержанных машин против 3,6 тыс. годом ранее). А в компании Nissan (напомню — мировом лидере по продаже этого вида автомобилей) уверены, что нулевая ставка пошлин на электрокары просто необходима для развития данного рынка в РФ. Японцы, по некоторым сведениям, планировали ввести на наш рынок две электромодели — хэтчбек Leaf и новейший кроссовер Aria. Но, видимо, теперь в очередной раз этот вопрос отложили. "Из-за краткосрочности действия льготы автопроизводители просто не успевают адаптировать свои планы по запуску продаж", — философски резюмировали в компании. Думаю, если льготы не будет, можно ожидать только одного — стагнации рынка электромобилей. Ведь своего массового производства такой техники в РФ нет (несколько мелких производителей, которые суммарно продают несколько десятков машин в год, не в счет). Закономерно затормозится и создание инфраструктуры. Тем более что все оборудование — тоже импортное (своего не делаем). "К сожалению, все наши доводы в пользу того, что необходимо сначала развить рынок и показать преимущества технологии покупателю, не находят понимания", — объяснили мне в компании Nissan. Как показывает международный опыт, развитие любой новой технологии требует времени и поддержки государства, а в России под вопросом и то и другое. Ни да, ни нет не говори Почему же в РФ так мало распространены электромобили? Конечно, главная причина — их дороговизна. "Если бы электрокары стоили дешевле, россияне бы активно покупали их, даже несмотря на отсутствие инфраструктуры", — уверен депутат Государственной думы Александр Васильев. Наверное, он в какой-то степени прав: я вспомнил историю своего приятеля, который приобрел небольшой японский электромобиль, а заряжал его, протянув удлинитель из окна своей квартиры, и был доволен. Между тем Александр Васильев отметил, что километр проезда на электромобиле в несколько раз дешевле, чем на бензиновом двигателе. При этом параллельное развитие инфраструктуры, распространения зарядных станций будет стимулировать совершенствование целых отраслей экономики. Также электромобили проще в обслуживании. "Деталей в двигателе электромобиля гораздо меньше, чем в бензиновом, и выходить из строя там, по сути, нечему", — утверждает депутат. С российским парламентарием согласен и американский предприниматель Илон Маск. Он отмечает, что весь транспорт (корабли, автомобили и самолеты) в скором времени будет электрическим. "Что иронично, единственным исключением будут ракеты", — сказал Маск в ходе своего видеовыступления перед миллионами россиян на марафоне "Новые знания".

На эту тему Альтернативные источники. Как мир идет по пути отказа от нефти