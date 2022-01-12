{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Годовая инфляция в США в декабре ускорилась до 7%

Это стало максимумом с 1982 года

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Годовая инфляция в США в декабре прошлого года росла самыми быстрыми темпами за последние 40 лет, увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,5%, следует из опубликованных в среду данных Минтруда страны.

Эксперты ожидали, что годовой показатель инфляции составит 7,1%, в месячном выражении - 0,4%.

В США седьмой месяц подряд инфляция превышает отметку в 5%. По мнению аналитиков, такой рост цен приведет к тому, что Федеральная резервная система страны, выполняющая функции центрального банка, повысит базовую процентную ставку раньше запланированного срока. Сам финрегулятор допускает такую возможность. Во вторник председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что ставку будут поэтапано повышать, если инфляция сохранится на высоком уровне.

Теги
СШАПауэлл, Джером
Новая система обращения с ТКО
Более 60 предприятий по обращению с отходами появились в России в 2021 году
Как сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев, уровень обработки или сортировки отходов составил 40,6%
Читать полностью