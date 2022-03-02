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Байден назвал свой главный приоритет

Это контроль над ценами в стране, отметил президент США

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Главным приоритетом вашингтонской администрации является контроль над ценами в стране. Об этом заявил американский президент Джо Байден, выступая во вторник вечером перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны".

"С учетом всех ярких моментов в нашей экономике - рекордного роста рабочих мест и более высоких зарплат - слишком многие семьи сталкиваются с большими трудностями при оплате счетов. Инфляция лишает их тех выгод, которые они могли бы ощутить в противном случае. Я понимаю [это]. Вот почему мой главный приоритет - взять цены под контроль", - отметил президент. Он добавил, что в США "очень многие семьи живут от зарплаты до зарплаты, с трудом справляясь с растущими расходами на еду, бензин, жилье и многое другое".

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СШАБайден, Джо
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