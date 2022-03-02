Песков не стал говорить о возможности запрета на выплату внешнего долга компаниями из РФ

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, планируется ли в связи с заморозкой золотовалютных резервов страны ввести запрет или другие ограничения на выплату внешнего долга российскими компаниями.

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"Оставляю без комментария. Все решения, которые принимает оперативный штаб, публикуются по мере поступления", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в общении с прессой в среду.

В опубликованном 28 февраля Официальном журнале Европейского союза говорилось, что объединение приняло решение о запрете операций, связанных с управлением резервами и активами Центрального банка РФ, включая операции с любым юридическим лицом или органом, действующим от имени или по указанию Банка России. При этом предусматривается, что "компетентные органы могут разрешить сделку при условии, что она строго необходима для обеспечения финансовой стабильности союза в целом или соответствующего государства-члена".

Ранее министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили запрет всех транзакций с Центробанком РФ и заморозку его активов.