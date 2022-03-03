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Энергетический кризис в Европе

Премьеры Польши и Румынии обсудили газовую инфраструктуру для независимости от России

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что страна вместе с Румынией строит стратегию на ближайшие годы и даже месяцы, обсуждая интерконнекторы, возможные направления поставок

ВАРШАВА, 3 марта. /ТАСС/. Власти Польши и Румынии обсуждают альтернативные пути поставок газа, чтобы прийти к энергетической независимости от России. Об этом сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с главой румынского правительства Николае Чукэ.

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"Мы много говорили о газовых соединениях, которые идут через Румынию", - сказал он.

"Мы вместе с Румынией строим стратегию на ближайшие годы и даже месяцы, обсуждая интерконнекторы, возможные направления поставок. Премьер информировал меня о возможном расширении пропускной способности на газопроводах, ведущих в Азербайджан. Все эти вопросы анализируются сегодня", - отметил Моравецкий.

"То есть наконец-то независимость от России, которая берет доллары в Западной Европе и меняет их на военную машину. Мы должны этому противодействовать", - заявил премьер.

В Варшаве состоялись польско-румынские межправительственные консультации. Министры обороны двух стран подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны, министры иностранных дел подписали план сотрудничества МИД на 2022-2026 гг. и меморандум о дипломатическом и академическом сотрудничестве. Также стороны заключили соглашение об укреплении сотрудничества в области стратегических резервов.

Теги
РумынияРоссияПольшаМоравецкий, МатеушЭнергетический кризис в Европе
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