РЖД начали анализировать влияние санкций на свое финположение и результаты деятельности

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. РЖД проводят анализ возможного влияния санкций, волатильности на рынках и экономических мер властей РФ на свое финансовое положение, операции и результаты деятельности, говорится в отчете компании по РСБУ.

Что известно о санкциях против РФ и каким будет ответ

Закрытое небо и отключение от SWIFT. Что известно о санкциях против РФ и каким будет ответ

Как сообщается в документе, на текущий момент количественный эффект от санкций, роста волатильности на фондовых и валютных рынках, снижения курса рубля, а также ряда предпринятых властями РФ экономических мер невозможно оценить с достаточной степенью уверенности.

"В настоящее время руководство ОАО "РЖД" проводит анализ возможного воздействия указанных выше событий и изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение, порядок проведения операций и результаты деятельности ОАО "РЖД", - говорится в отчете.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц. Против РЖД ввели санкции ЕС и Канада.