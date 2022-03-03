Германская "дочка" оператора "Северного потока - 2" сообщила о своем возможном закрытии

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Германская "дочка" оператора "Северного потока - 2" - компания Gas for Europe GmbH, которая выступает оператором участка газопровода в ФРГ, сообщила о своей возможной ликвидации в связи с текущими событиями вокруг проекта, говорится на сайте компании.

"В связи с текущими событиями, в том числе и у нашего акционера Nord Stream 2 AG, компания Gas for Europe GmbH, вероятно, будет закрыта", - сказано в сообщении на сайте компании.

Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что не подтверждает сообщения о начале процедуры банкротства, только лишь проинформировала власти Швейцарии о вынужденном расторжении контрактов с персоналом.

26 января 2022 года Nord Stream 2 AG объявила об учреждении германской дочерней структуры Gas for Europe GmbH, которая станет оператором участка газопровода в ФРГ в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с законом страны.

"Северный поток - 2"

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что германское правительство приостанавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. На следующий день президент США Джо Байден отдал распоряжение своей администрации ввести санкции в отношении Nord Stream 2 AG и представителей ее руководства в качестве ответа на действия РФ на Украине.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций Вашингтона работы задерживались. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Москва неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами.