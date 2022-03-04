Новосибирские власти почти на 14% увеличат поддержку МСП в 2022 году

НОВОСИБИРСК, 4 марта. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют увеличить объем поддержки малого и среднего бизнеса на 13,9% в 2022 году за счет средств федерального бюджета для предоставления грантов социальным предприятиям. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга региона.

В мае прошлого года ТАСС сообщал о сокращении более чем на 40% финансирования развития субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионе. По данным министра промышленности и торговли области Андрея Гончарова, это связано с уменьшением финансирования из федерального бюджета.

"В рамках реализации мероприятий Программы на финансовую поддержку субъектам МСП запланировано 109,5 млн рублей, в том числе: 25,9 млн рублей - средства федерального бюджета, 33,6 млн рублей - средства областного бюджета и 50 млн рублей - средства местных бюджетов", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве уточнили, что по сравнению с 2021 годом планируется увеличение объема финансовой поддержки малому и среднему бизнесу на 13,4 млн рублей, или 13,9%. По данным Минпромторга, это связано в том числе с увеличением в 3,3 раза объемов финансирования за счет средств федерального бюджета, которые пойдут на выделение грантов социальным предприятиям области.

В пресс-службе отметили, что объем средств для возмещения затрат МСП на приобретение оборудования и на трансферты муниципальным образованиям региона для поддержки малого бизнеса останется таким же, как и в прошлом году - 32,5 млн. рублей.

В 2022 году финансовая поддержка будет оказана более 100 субъектам МСП.