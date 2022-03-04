Григоренко возглавил рабочую группу по вопросам бюджетной устойчивости

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Рабочая группа по вопросам бюджетной устойчивости создана при профильной правительственной комиссии, ее цель - подготовка предложений по оперативным мерам поддержки экономики России и социальной сферы, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина. Группу возглавил вице-премьер - глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

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"При правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов создана рабочая группа по вопросам бюджетной устойчивости. Ее задача - готовить предложения правительству России для принятия оперативных мер поддержки экономики и социальной сферы", - говорится в сообщении.

В состав группы вошли также министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин и первый заместитель руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко.

"Комплекс принимаемых мер, в том числе и создание рабочей группы, направлен на ускорение и упрощение принятия решений, чтобы мы имели возможность быстрого реагирования на конкретные ситуации. Мы понимаем, что для граждан и бизнеса такие точечные меры поддержки крайне важны", - заявил Григоренко, слова которого приводит пресс-служба.

Ранее правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, расширяющих полномочия кабмина в принятии решений по широкому спектру социально-экономических вопросов. Как отмечается в релизе, реализация данных полномочий по конкретным направлениям будет осуществляться на основании предложений рабочей группы.

Кроме того, в кабмине сообщили, что правительственная комиссия поручила федеральным ведомствам "в суточный срок направить в Минфин предложения о перераспределении бюджетных средств, высвобождаемых в связи со сложившейся экономической ситуацией". "Вместе с тем им поручено предоставить информацию о потребностях в дополнительном финансировании программ поддержания стабильности в соответствующих отраслях. Минфину поручено направить в аппарат правительства обобщенную информацию от органов власти до 9 марта", - отметили в пресс-службе.