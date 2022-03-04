Головная структура "Тинькофф банка" заявила о большом запасе ликвидности в валюте

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Головная структура Тинькофф банка - TCS Group - располагает большим запасом ликвидности в рублях и в иностранной валюте. Основные системы группы настроены на обеспечение безопасности, защиты и движения средств и активов клиентов, следует из сообщения группы .

"У нас большой запас ликвидности и в рублях, и в иностранной валюте, а также высокий уровень капитала. Мы держим руку на пульсе: показатели операционной деятельности отслеживаются ежеминутно; все наши основные системы настроены так, чтобы обеспечить безопасность, защиту и движение средств и активов наших клиентов", - такие слова содиректоров TCS Group Оливера Хьюза и Павла Федорова приводятся в пресс-релизе группы.

Также они отметили, что группа главным образом сосредоточена на обеспечении бесперебойной работы своих систем. "Наш основной фокус сейчас - продолжать обеспечивать бесперебойную работу всех наших систем. Все мы максимально сосредоточены и прилагаем все усилия для оперативного реагирования", - заявили содиректора.

Группа сообщает, что может периодически и в любое время выкупать свои непогашенные долговые обязательства в рамках сделок на открытом рынке, сделок, заключаемых в частном порядке, или через иные механизмы. "В случае принятия решения о выкупе ценных бумаг сделка будет осуществлена по такой цене и на таких условиях, которые мы определим на соответствующий момент, и будет зависеть от рыночной конъюнктуры, потребности группы в ликвидности, договорных ограничений и прочих факторов", - говорится в релизе.

О группе

TCS Group основана в 2006 году предпринимателем Олегом Тиньковым. Бумаги компании торгуются на Лондонской фондовой бирже и на Московской бирже.

В состав TCS Group входят банк, виртуальный мобильный оператор, "Тинькофф страхование", управляющая компания "Тинькофф капитал", сеть центров разработки в крупнейших российских городах, брокер "Тинькофф инвестиции", сервисы для бизнеса, онлайн трэвел-агентство, а также автономная некоммерческая организация "Тинькофф образование".

Группа развивает экосистему, предоставляющую клиентам финансовые и лайфстайл-услуги.