Fraport оценивает влияние санкций против РФ на пакет акций в операторе "Пулково"

"Сейчас Fraport оценивает, в какой степени международные экономические санкции против России могут повлиять на ее миноритарный пакет, а также какие выводы можно сделать для принятия дальнейших мер", - заключили в Fraport.

БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Германский оператор аэропортов Fraport проводит оценку влияния экономических санкций, введенных в отношении России на фоне событий на Украине, на ее миноритарный пакет акций в ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы", управляющей аэропортом "Пулково". Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Fraport.

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Fraport AG является миноритарным акционером ООО "Воздушные ворота Северной Столицы" с 2009 года. В настоящее время Fraport владеет 25%-й долей акций в компании. Вместе с тем подчеркивается, что оператор не имеет персонала на месте и не ведет никакой коммерческой деятельности в "Пулково".

Оператор подчеркивает, что владеет миноритарной долей в России как активом, как и многие другие немецкие компании в прошлом, инвестируя в российские заводы, технические объекты или дочерние компании.

"Fraport делает все возможное, чтобы вернуть эти активы, которые в противном случае остались бы в России", - говорится в сообщении. В заявлении уточняется, что "концессионный договор исключает продажу доли Fraport в компании".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.