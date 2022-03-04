Минпромторг предложил перенести уплату утильсбора для автопрома на конец года

"Министерство промышленности и торговли внесло в правительство РФ проект постановления, который предполагает отсрочку уплаты утилизационного сбора на продукцию автомобильной промышленности на декабрь 2022 года", - отметили в министерстве.

"Механизм направлен на снижение негативных последствий экономической ситуации, в первую очередь для крупнейших системообразующих российских автопроизводителей для обеспечения их работы в условиях антироссийских санкций", - заявили в Минпромторге. Министерство рассчитывает, что реализация постановления сохранит оборотные средства системообразующих автопроизводителей, являющихся крупнейшими работодателями, в том числе для обеспечения своевременной выплаты зарплаты сотрудникам, выплат по иным обязательным платежам, а также осуществления опережающей закупки комплектующих.

Утилизационный сбор введен в 2012 году одновременно со вступлением России во Всемирную торговую организацию (ВТО) и снижением ввозных пошлин на автомобили. Изначально его платили только импортеры, а с 2014 года - все автоконцерны, однако для локализованных автоконцернов ввели промсубсидии, сопоставимые с размером сбора. Обязательное условие их получения - подписанный с Минпромторгом РФ специнвестконтракт. Правительство решило в декабре 2020 года дифференцировать промсубсидии в зависимости от локализации производства.

В последние дни в условиях санкций против России, введенных на фоне военной спецоперации по защите Донбасса на Украине, ряд иностранных автопроизводителей заявили о приостановке производства в РФ. Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MAN решили на время прекратить экспорт, а также заморозить локальное производство в России.

Производство автомобилей Volkswagen Group на территории страны остановлено до особого распоряжения. Toyota приостановит производство в Санкт-Петербурге с 4 марта из-за перебоев с поставками комплектующих. Hyundai и Renault - работу российского завода в Санкт-Петербурге и Москве соответственно до 5 марта. Škoda сокращает производство из-за недостатка комплектующих. Daimler Truck заморозил сотрудничество с российским "Камазом" - компания не будет производить грузовики в рамках совместного предприятия DK Rus и поставлять комплектующие.