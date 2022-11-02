2 ноября, 06:08,
обновлено 2 ноября, 06:26

Veon объявил о старте конкурентного процесса продажи "Вымпелкома"

Veon объявил о старте конкурентного процесса продажи "Вымпелкома"
© REUTERS/ Maxim Shemetov

В пресс-релизе холдинга говорится, что руководство изучает варианты в стремлении обеспечить достижение наилучшего результата для заинтересованных сторон

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Телекоммуникационный холдинг Veon объявил о проведении конкурентного процесса продажи входящей в группу российской компании "Вымпелком" (представлена в РФ под брендом "Билайн"). Об этом решении холдинга сообщается в пресс-релизе, опубликованном на его сайте.

"Veon объявляет о проведении конкурентного процесса продажи своих российских подразделений. В настоящее время руководство <...> (холдинга) изучает возможные варианты в стремлении обеспечить достижение наилучшего результата для всех заинтересованных сторон", - говорится в сообщении. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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