Veon объявил о старте конкурентного процесса продажи "Вымпелкома"

В пресс-релизе холдинга говорится, что руководство изучает варианты в стремлении обеспечить достижение наилучшего результата для заинтересованных сторон

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Телекоммуникационный холдинг Veon объявил о проведении конкурентного процесса продажи входящей в группу российской компании "Вымпелком" (представлена в РФ под брендом "Билайн"). Об этом решении холдинга сообщается в пресс-релизе, опубликованном на его сайте.

"Veon объявляет о проведении конкурентного процесса продажи своих российских подразделений. В настоящее время руководство <...> (холдинга) изучает возможные варианты в стремлении обеспечить достижение наилучшего результата для всех заинтересованных сторон", - говорится в сообщении.