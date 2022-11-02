Около 145 тыс. домовладений подключили к газу в рамках программы догазификации

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил подготовить на федеральном уровне нормативный правовой акт, который будет содержать единый для всех субъектов список льготных категорий граждан, которым предоставляются меры поддержки по догазификации

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов сообщил, что 145 тыс. домовладений обеспечены газом в рамках программы догазификации.

"Подано более 1 млн заявок [на догазификацию], заключено почти 700 тыс. договоров. По этим договорам газовые сети подведены до границ 360 земельных участков, 145 тыс. домовладений полностью подключены", - сказал Кутепов в среду на заседании Совфеда.

Он также предложил подготовить на федеральном уровне нормативный правовой акт, который будет содержать единый для всех субъектов список льготных категорий граждан, которым предоставляются меры поддержки по догазификации, "это позволит сбалансировать ситуацию в регионах".

Президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в 2021 году поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков, поставив задачу провести эти мероприятия до 1 января 2023 года. Газ до участка подводится без привлечения средств граждан за счет средств единого оператора газификации - ПАО "Газпром" - и инвестиционных надбавок газораспределительных организаций, также средства могут привлекать за счет льготных кредитов и займов.