3 ноября, 10:33
Военная операция на Украине

Семьи погибших в СВО астраханцев получат по 2 млн рублей от региона

Раненым бойцам в регионе полагается 500 тыс. рублей

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Семьи погибших участников специальной военной операции из Архангельской области получат 2 млн рублей из регионального бюджета, сообщил на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС губернатор Александр Цыбульский.

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"Все семьи погибших военнослужащих получают 2 млн рублей из регионального бюджета", - сказал глава.

Выплата раненым и получившим увечья составляет 500 тыс. рублей.

Детям мобилизованных в регионе оплачивается из областного бюджета посещение детского сада, горячее питание в школах и колледжах. Мобилизованным жителям Архангельской области выплачивается единовременная выплата в 100 тыс. рублей. Также было принято решение о выплате по 50 тыс. рублей на поступивших в вузы студентов из семей участников специальной военной операции. 

Теги:
РоссияЦыбульский, Александр ВитальевичАстраханская областьВоенная операция на Украине
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