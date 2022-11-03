Сотрудники Запорожской АЭС получили первую российскую зарплату

Работникам начислили полную заработную плату с учетом "подъемных" в размере одного должностного оклада

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Сотрудники эксплуатирующей организации Запорожской атомной станции получили первую зарплату как полноценные участники российского атомного сообщества. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ЗАЭС.

"Запорожская АЭС (Энергодар) вступила в новый этап своей истории. Сегодня, 3 ноября 2022 года, сотрудники эксплуатирующей организации атомной станции получили первую зарплату уже как полноценные участники российского атомного сообщества", - говорится в сообщении.

На данный момент действуют следующие правила перехода в эксплуатирующую организацию: после подписания контракта и независимо от того, в какой день октября сотрудник его подписал, ему будет начислена полная заработная плата за весь месяц, а также "подъемные" в размере одного должностного оклада. Зарплата перечисляется на личный счет в рублях. Такие же правила будут действовать и в ноябре 2022 году, отмечается в сообщении.

Размеры заработной платы, система оплата труда и социальные льготы на ЗАЭС приведены в соответствие со стандартами на российских станциях. Как подчеркивается в сообщении, это означает, что уровень дохода сотрудников ЗАЭС вырос на 25-30%. Социальный пакет сохранится в полном объеме, а после подписания нового коллективного договора за счет приведения его к российским стандартам даже расширится.

В октябре 2022 года организацией, получившей право эксплуатировать Запорожскую АЭС, стало АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". Новая компания призвана обеспечить безопасную эксплуатацию АЭС и профессиональную деятельность существующего персонала станции при поддержке АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома).