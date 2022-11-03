Путин поручил следить за запасами топлива в регионах

Президент указал, что главное - сделать все в срок

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил профильным ведомствам следить за запасами топлива, в том числе в новых регионах.

"Я знаю, там некоторые есть сбои по запасам. Надо, конечно, сделать все для того, чтобы обеспечить необходимые нормативы. Надо поработать с регионами, помочь им там, где нужно, поддержать своевременно", - отметил в четверг глава государства, заслушав доклад главы Минстроя Ирека Файзуллина о подготовке к осенне-зимнему сезону, в том числе на новых территориях.

Путин указал, что главное - сделать все в срок. "Я сейчас не буду перечислять, я знаю, что вы в курсе, понимаете, где и чего там не хватает, надо сделать - и по мазуту, и по другим видам топлива, по углю", - распорядился глава государства, обращаясь к Файзуллину. Президент попросил министра потом отдельно доложить по этой теме.

Он также обратил внимание, что в России отопительный сезон начался уже давно, но в европейской части страны холода еще только наступают.