Курса фунта к доллару упал на 2% после заявлений Банка Англии о рецессии

Валюта торгуется на уровне $1,1178

ЛОНДОН, 3 ноября. /ТАСС/. Британский фунт стерлингов усилил падение после заявлений главы Банка Англии Эндрю Бейли о том, что британская экономика вступила в рецессию и что безболезненного выхода из кризиса нет.

На данный момент фунт потерял к доллару около двух процентов и торгуется на уровне $1,1178. Дешевеет фунт и по отношению к европейской валюте. В настоящий момент за £1 дают €1,1448. В начале торговой сессии курс составлял €1,16.

Ранее в четверг Банк Англии, выполняющий функции центробанка страны, поднял ставку на 75 базисных пунктов, до 3%. Это стало ее крупнейшим повышением с 1989 года. В Банке Англии не исключают, что в ближайшем будущем ставку вновь придется поднимать, однако рассчитывают на то, что пиковый показатель в 5,25%, который предсказывали рынки, достигнут не будет. В своем выступлении Бейли предупредил, что начавшаяся в стране рецессия может продлиться около двух лет, а для того, чтобы свести инфляцию к нулевой отметке, понадобится три года.

Второй представленный сценарий предполагает, что ставка более не будет повышаться, инфляция достигнет пика в 10,9% к четвертому кварталу 2022 года, после чего упадет до 5,6% к концу 2023 года, 2,2% - к концу 2024 года и достигнет целевого показателя в 2% в 2025 году. Однако и в этом случае рецессия должна продлиться более года.

По информации газеты Financial Times, после этих заявлений эксперты снизили свои прогнозы и ожидают, что к сентябрю следующего года ставка будет составлять 4,75%.