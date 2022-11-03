Глава Банка Англии заявил, что безболезненного выхода из кризиса в экономике Британии нет

Увеличение ставки создает серьезные проблемы на рынке ипотеки

ЛОНДОН, 3 ноября. /ТАСС/. Способов безболезненно и с минимальными потерями выйти из текущего кризиса в британской экономике не просматривается. С таким заявлением выступил в четверг глава Банка Англии Эндрю Бейли на пресс-конференции в Лондоне.

"Если мы не будем принимать меры, направленные на снижение инфляции, ситуация станет хуже. Я повторю, что безболезненных способов выйти из сложившейся ситуации нет, и это важно понимать", - подчеркнул он.

Ранее в четверг Банк Англии, выполняющий функции центробанка страны, поднял ставку на 75 базисных пунктов, до 3%. Это стало ее крупнейшим повышением с 1989 года. Как пояснил Бейли, Банк Англии следует примеру Федеральной резервной системы США и других центробанков, которые "едины во мнении о том, что это способ остановить инфляцию". В настоящий момент годовой показатель инфляции в Великобритании превышает 10%, а до конца года, согласно прогнозам, он может вырасти до 13%. В Банке Англии не исключают, что в ближайшем будущем ставку вновь придется поднимать, однако рассчитывают на то, что пиковый показатель в 5,25%, который предсказывали рынки, достигнут не будет.

Увеличение ставки создает серьезные проблемы на рынке ипотеки. Жители страны сталкиваются не только с ростом цен на электроэнергию и продовольствие, но и со значительным увеличением выплат по ипотечным кредитам.

В своем выступлении Бейли предупредил, что начавшаяся в стране рецессия может продлиться около двух лет. Банк Англии прогнозирует снижение ВВП королевства как в 2023, так и в 2024 году. Он также подчеркнул, что период рецессии может оказаться более продолжительным, если правительство и регуляторы не будут принимать достаточно решительных мер по борьбе с инфляцией.

Британская валюта отреагировала на решение Банка Англии падением. Фунт стерлингов потерял 1,4% своей стоимости по отношению к доллару. В настоящий момент за один фунт дают 1,123 доллара.