Минстрой: в новых регионах РФ план подготовки к отопительному сезону выполнен на 93,8%

Всего необходимо привести в состояние готовности 48 953 объекта и 11 713 км сетей

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. План подготовки к отопительному сезону на территории новых регионов России выполнен на 93,8%. Об этом в четверг сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

"В целом план подготовки в новых регионах выполнен на 93,8%", - сказал министр на совещании президента Владимира Путина с правительством. В ДНР готовность к отопительному сезону - 98% (за исключением Мариуполя, Волновахи), в ЛНР - 99,6%, в Запорожской области - 82,7%, в Херсонской области - 90,6%.

"На особом контроле держим ситуацию с подготовкой к зиме в городах Мариуполь, Волноваха, Энергодар, а также в Северодонецкой агломерации, имеющих наибольшее количество поврежденных и разрушенных объектов, которые нами восстанавливаются", - добавил Файзуллин. Он уточнил, что там, где источники теплоснабжения были полностью разрушены или их восстановление требует значительного количества времени, устанавливаются блочно-модульные котельные.

Министр подчеркнул, что, несмотря на все сложности, работа по подготовке к отопительному периоду продолжается в плановом порядке. Всего необходимо привести в состояние готовности 48 953 объекта и 11 713 км сетей.