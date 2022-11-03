В ООН заявили о продолжении контактов по вопросу продления зерновой сделки

Стороны соглашения имеют право из него выйти, отметил официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик

ООН, 3 ноября. /ТАСС/. ООН продолжает контакты со всеми сторонами по вопросу продления зерновой сделки. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Стороны соглашения имеют право из него выйти. Мы продолжаем наши контакты со всеми сторонами. Генеральный секретарь ООН выразил свою ясную приверженность тому, чтобы соглашение было продлено и полностью выполнялось, - сказал Дюжаррик. - Мы очень надеемся, что это произойдет".

22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Меморандум между РФ и ООН предусматривает подключение всемирной организации к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. В другом документе прописан механизм вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов. Созданный РФ, Турцией, Украиной и ООН Совместный координационный центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.

29 октября Минобороны РФ сообщило, что из-за террористического акта, совершенного "киевским режимом при участии специалистов Великобритании" против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, "российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов". В среду российское оборонное ведомство сообщило, что РФ возвращается к участию в зерновой сделке, получив письменные гарантии от Киева о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против Москвы.