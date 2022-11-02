Значимость зерновой сделки: для чего она нужна России

Михаил Ханов — об условиях черноморской зерновой инициативы и заинтересованных сторонах в ней

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На рубеже октября и ноября 2022 года много шума в мире наделало заявление России о приостановке участия в зерновой сделке, или черноморской зерновой инициативе. Речь идет о международном соглашении, позволяющем вывозить сельскохозяйственную продукцию из трех украинских портов — Черноморска, Одессы и Южного.

Сегодня же в Минобороны РФ сообщили, что РФ возвращается к участию в зерновой сделке, так как получила письменные гарантии от Украины (благодаря посредничеству Турции и ООН) о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против Москвы.

Предыстория вопроса

Российская специальная военная операция не обошла стороной акваторию Черного моря. Однако одновременно с ее проведением шел и международный переговорный процесс по ряду значимых сопутствующих вопросов. В частности, 22 июля была достигнута договоренность между Россией, Украиной, Турцией и ООН, которую для краткости именуют зерновой сделкой.

Это соглашение было заключено на 120 дней с возможностью автоматического продления. Договоренность предполагала создание морских коридоров для безопасного вывоза из трех портов Украины зерна и сопутствующих продуктов питания (подсолнечного масла), а также удобрений, в том числе аммиака. При этом все торговые суда в рамках этой инициативы обязаны заходить в Турцию для проверки грузов.

Формальной предпосылкой для заключения зерновой сделки стал разразившийся голод в ряде регионов мира по причине резкого роста цен на продовольственные товары. В частности, сильно пострадали страны Африки, Азии и Латинской Америки. Поэтому черноморская зерновая инициатива носила в первую очередь гуманитарный характер. Подспудно подразумевалось, что недостаток дешевых пищевых товаров в мире отчасти связан с последствиями масштабных боевых действий в рамках СВО.

Что касается роли Турции, то президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз примерил на себя приятную (и явно желанную) роль международного миротворца. Организация Объединенных Наций в данном случае выступила в качестве свидетеля достигнутого соглашения. Соответствующий пресс-релиз был размещен на интернет-сайте ООН.

Без единого документа Надо понимать, что зерновая сделка не регулируется единым общим документом. В ее рамках РФ подписала отдельное соглашение с Турцией и ООН. Аналогичный шаг сделала и Украина. Кроме того, Россия одновременно заключила соглашение с ООН, которое предполагало содействие этой организации в обеспечении беспрепятственного экспорта российской сельхозпродукции и удобрений — т.е. международные поставки этих групп товаров не должны будут подпадать под действие санкций в отношении РФ. Оборонный аспект зерновой сделки предполагал, что Россия не будет использовать в качестве преимущества в ходе СВО разминирование и открытие украинских портов. Вместе с тем морские гуманитарные коридоры также не должны были использоваться в военных целях. С деловой точки зрения такая структура зерновой сделки не выглядит безупречной. Очевидно, что в черноморскую зерновую инициативу не заложен механизм гарантий соблюдения обязательств. Именно поэтому она сейчас рискует не пройти проверку на прочность. Но на политическом уровне это соглашение могло бы действовать при условии доброй воли всех прямых и косвенных участников процесса. Показать ещё

Украинский вклад

Текущие объемы морских поставок зерна с Украины на самом деле не имеют критического значения для мирового продовольственного рынка. В конце августа стало известно, что Украина более чем за месяц сумела вывезти всего лишь 1 млн тонн зерна из портов Черного моря в рамках зерновой сделки. Хотя как план-максимум морского экспорта оттуда на ближайшее время был заявлен объем в размере 3 млн тонн в месяц.

Для сравнения, согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), мировой объем торговли зерновыми культурами в сезоне 2022–2023 годов составит 467 млн тонн. Объем международной торговли пшеницей за аналогичный период составит порядка 191,8 млн тонн.

Иными словами, проблема украинского морского зернового экспорта несостоятельна с экономической точки зрения в масштабах мирового рынка

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил по этому поводу, что Россия с учетом рекордного урожая нынешнего года готова полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам.

Таким образом, тему экспорта украинского зерна имеет смысл рассматривать не в экономической плоскости, а скорее в геополитическом ракурсе. В этом плане интересы участников сделки идут намного дальше сиюминутной выгоды от продаж.

Уберечь от санкций

Ключевая мотивация России при заключении зерновой сделки состояла в предполагаемой возможности уберечь от западных санкций экспорт российского зерна и удобрений в настоящее время и в последующие годы. Однако обещание ООН способствовать этому пока осталось лишь благим намерением. Строго говоря, эта организация не имеет реальных рычагов влияния на национальные правительства, особенно на США и ЕС. Резолюции и пожелания ООН носят лишь рекомендательный характер.

Сейчас можно констатировать, что эта цель России пока не достигнута. В середине сентября президент РФ Владимир Путин заявлял о готовности бесплатно поставить развивающимся странам порядка 300 тыс. тонн российских удобрений, которые застряли в портах Европы в связи с санкциями. Примерно в это же время отмечались и проблемы с перевозкой за рубеж российского зерна, а также с оплатой и страховкой зернового экспорта. Надо отметить, что действующие торговые барьеры зачастую носят скрытый неформальный характер. Иностранные контрагенты опасаются принимать участие в цепочках поставок российских товаров не по причине прямых запретов, а в связи с опасениями вероятных вторичных санкций.

С другой стороны, облегчение условий поставок российской сельхозпродукции на мировой рынок стало бы неизбежно расшатывать режим внешних санкций в отношении РФ. Кроме того, это противоречит принципиальной позиции США, ЕС и их союзников о необходимости сокращения экспортных доходов России всеми возможными способами. Любые исключения в этом плане подрывают готовность третьих стран следовать в русле санкционной политики.

Например, министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури недавно указал на то, что Венгрия, Китай и Япония не присоединились к нефтяному эмбарго в отношении РФ. В такой ситуации становится непонятно, против кого направлена международная инициатива об установлении потолка цен на нефть российского происхождения.

Роль Турции

Про политические дивиденды Турции и ее президента от посредничества в черноморской зерновой инициативе я уже упоминал. Вместе с тем эта страна умудряется одновременно выступать ситуативным союзником и для России, и для Украины. Ее внешнюю политику можно без всякого преувеличения охарактеризовать как многовекторную.

Участие Турции в зерновой сделке вполне органично увязывается с одновременным переговорным процессом с РФ по целому ряду иных вопросов. Самой свежей темой в этом плане выступает обсуждение возможности прокладки дополнительных ниток российских газопроводов в Турцию с постройкой в этой стране крупного газового хаба для перспективных поставок в Евросоюз. Немедленной ответной уступкой за это может стать дополнительная скидка и отсрочка в расчетах за уже поставляемый из России природный газ.

В более широком смысле Турция вполне способна, не забывая про свою выгоду, облегчить России бремя нынешних и будущих внешних санкций. С другой стороны, на мой взгляд, не стоит забывать и про вполне объективные взаимные геополитические противоречия (не просто так ведь за 500 последних лет Россия 12 раз воевала с Турцией).

Российская добрая воля

Мы уже выяснили, что участие России в зерновой сделке пока не приносит ей ожидавшихся дивидендов. В такой ситуации продолжение ее реализации имело смысл лишь из соображения необходимости демонстрировать добрую волю страны. Однако недавний инцидент в акватории Черного моря внес свои коррективы в этот сюжет. По версии РФ, попытка нанесения ударов по инфраструктуре и кораблям Черноморского флота в Севастополе состоялась с использованием безопасного морского коридора для транспортировки украинских зерновых.

В субботу, 29 октября, МИД РФ заявил о временной приостановке действия черноморской зерновой инициативы. Позднее появилось сообщение о том, что движение сухогрузов в рамках зерновой сделки по безопасному коридору в среду, 2 ноября, не запланировано. Примерно в то же время турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил о том, что суда под флагом Турции смогут без проблем продолжить вывоз зерна из украинских портов. При этом он выразил надежду на последующее возобновление действия зерновой сделки в полном объеме.

2 ноября же в Минобороны РФ уточнили: "Удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ, направленные в Совместный координационный центр (СКЦ) 1 ноября 2022 года".

"Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными, и возобновляет реализацию соглашения", — заявили в ведомстве.

В целом же эту неоднозначную ситуацию стоит рассматривать всего лишь как элемент более масштабных событий. Она включена в рамки обострившегося геополитического противостояния между Россией и коллективным Западом.