5 ноября, 09:17

Посол Таиланда сообщил о готовности страны поставлять автозапчасти в Россию

Некоторые универсальные автозапчасти уже поставляются в Россию Таиландом, заявил Сасиват Вонгсинсават

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Таиланд готов поставлять автомобильные запчасти в Россию, заинтересованные фирмы могут отправить запросы таиландской стороне. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават.

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"Мы готовы поставлять автомобильные запчасти в Россию, заинтересованные компании могут отправить свой запрос в наш офис по коммерческим вопросам в Москве для организации деловых встреч с потенциальными партнерами в Таиланде", - сказал он.

Он отметил, что некоторые универсальные автозапчасти уже поставляются в Россию Таиландом. При этом Бангкок ждет от российских компаний списков дополнительных запчастей для поставок. "В течение последних месяцев некоторые российские компании и местные органы власти проявили интерес к покупке запасных частей в Таиланде, но мы все еще ждем от них подробных списков, будет ли это для легковых автомобилей, грузовиков или других конкретных моделей, и объема, который им требуется", - сказал посол. 

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