5 ноября, 09:15

Посол Таиланда сообщил о намерении страны заключить соглашение о ЗСТ с ЕАЭС

Это также зависит от готовности Евразийского экономического союза, заявил Сасиват Вонгсинсават

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Таиланд намерен провести переговоры и заключить соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) С Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом заявил в интервью ТАСС посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават.

Читайте также
Интервью
Посол Таиланда в Москве: готовы предложить площадку РФ и Украине для прямого диалога

"Таиланд намерен провести переговоры и заключить соглашение о ЗСТ с ЕАЭС. Однако это также зависит от готовности Евразийского экономического союза, который представлен не только Россией, но и четырьмя другими государствами", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам посла, в 2016 году тайская сторона передала письмо о намерениях, которое все еще рассматривается ЕАЭС. "В настоящее время стороны ведут консультации в рамках меморандума о сотрудничестве", - добавил он. 

Теги:
ТаиландРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация