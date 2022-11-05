Посол Таиланда сообщил о намерении страны заключить соглашение о ЗСТ с ЕАЭС

Это также зависит от готовности Евразийского экономического союза, заявил Сасиват Вонгсинсават

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Таиланд намерен провести переговоры и заключить соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) С Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом заявил в интервью ТАСС посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават.

"Таиланд намерен провести переговоры и заключить соглашение о ЗСТ с ЕАЭС. Однако это также зависит от готовности Евразийского экономического союза, который представлен не только Россией, но и четырьмя другими государствами", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам посла, в 2016 году тайская сторона передала письмо о намерениях, которое все еще рассматривается ЕАЭС. "В настоящее время стороны ведут консультации в рамках меморандума о сотрудничестве", - добавил он.